В Европе ослабляют ограничительные меры. В Южной Америке ситуация осложняется

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. В то время как в Европе начинают постепенно снимать введенные из-за распространения коронавируса ограничительные меры, в Южной Америке эпидемиологическая ситуация остается сложной.

Всего в мире, согласно последним данным ВОЗ, число инфицированных коронавирусом выросло за сутки почти на 72 тыс., что на 5 тыс. больше, чем за предыдущий день. При этом количество подтвержденных летальных исходов увеличилось более чем на 9 тыс., то есть на 4 тыс. больше, чем днем ранее. 30 апреля в мире были зарегистрированы 3 090 445 инфицированных и 217 769 умерших.

Движение к отмене карантина

В Европе ситуация с распространением коронавируса начинает улучшаться, что дает возможность властям ряда стран постепенно смягчать ограничительные меры. Так, в Австрии с 1 мая отменен режим ограничений для выхода из дома, введенный 16 марта. Теперь населению предписано до 30 июня соблюдать дистанцию от окружающих в общественных местах один метр, не собираться на улицах группами более 10 человек, носить защитные маски в общественных помещениях. Со 2 мая откроются крупные магазины и предприятия сферы услуг: парикмахерские, ателье, массажные салоны и т. д. Разрешено также заниматься отдельными бесконтактными видами спорта на открытом воздухе.

По словам федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца, страны - члены Евросоюза нацелены на постепенную отмену пограничного контроля, введенного из-за распространения коронавируса. В интервью ТАСС Курц заявил, что на уровне ЕС сейчас ведется согласование подходов, прежде всего между странами-соседями, которые также успешно, как Австрия, продвигаются в борьбе с пандемией, например, с Германией и Чехией. Однако для этого потребуется время, сказал он, призвав "преждевременно не рассчитывать на неограниченную свободу поездок в Европе".

Между тем в Германии не столь оптимистичны. Согласно приведенным в пятницу данным берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха, число заразившихся коронавирусом нового типа в ФРГ достигло 160 758, от последствий заболевания умер 6 481 человек. За сутки число инфицированных выросло на 1 639, умерли 193 человека. Число выздоровевших выросло на 3,3 тыс., примерно до 126 900 человек. Власти страны объявили о решении продлить действующие ограничения социальных контактов, которые будут действовать как минимум до 10 мая, а не до 3 мая, как предполагалось ранее.

В Чехии с 12 марта по 17 мая из-за коронавируса действует режим чрезвычайной ситуации. При этом власти с 20 апреля приступили к поэтапному снятию социальных ограничений. Однако, как сообщила министр регионального развития Клара Досталова, национальные границы пока останутся закрытыми для иностранных туристов. Граждане республики могут покидать ее только через наземные пограничные КПП при обязательном прохождении двухнедельного домашнего карантина после возвращения. Летом, возможно, власти разрешат автомобильные выезды жителей страны в соседние государства без последующей самоизоляции.

В Испании, одной из наиболее пострадавших из-за пандемии в мире стран, со 2 мая взрослому населению разрешено заниматься спортом на улице и гулять. Ранее правительство страны представило план поэтапного послабления ограничительных мер, который рассчитан до конца июня. Снятие ограничений будет постепенным и может идти разными темпами в зависимости от ситуации в том или ином регионе или провинции.

Поэтапная отмена ограничений начнется с 4 мая в Бельгии. Как заявила премьер-министр королевства Софи Вильмес, процесс отмены карантина будет медленным и продолжится по меньшей мере до 31 августа или еще дольше.

"Народный карантин" в Белоруссии

В Белоруссии, где карантин не вводился и число инфицированных коронавирусом превысило 14 тыс. человек, начал действовать "народный карантин". Многие белорусы добровольно сводят до минимума социальные контакты и выбирают режим самоизоляции.

Южная Америка в опасности

Непростая ситуация складывается в Южной Америке, где коронавирус продолжает активно распространяться. Больше всего заразившихся - 85 380 человек зафиксировано в Бразилии. Эта южноамериканская страна обошла Китай не только по числу заразившихся, но и по количеству смертей от заболевания, вызванного новым коронавирусом. Обеспокоенность положением дел в этой стране выразил президент Венесуэлы Николас Мадуро, заявивший, что Бразилия представляет эпидемиологическую угрозу для всей Южной Америки.

В Мексике число заразившихся новым коронавирусом приближается к 20 тыс. В четверг власти объявили, что за последние сутки коронавирус был выявлен у 1 425 человек, а общее число случаев заражения составило 19 224.