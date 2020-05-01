За месяц заразившихся коронавирусом в мире стало втрое больше, но каждый третий уже здоров

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в мире за прошедший месяц увеличилось более чем в три раза - с 1 млн до 3,2 млн человек. Однако темп прироста новых случаев заражения снижается уже четвертую неделю подряд: если в начале апреля их число росло на 200% за семь дней, то сейчас - только на 21,5%.

На каждые 100 тыс. человек в мире приходится 41 заразившийся (месяц назад - меньше 13).

Количество жертв коронавируса за апрель возросло почти в шесть раз - с 50 тыс. до почти 300 тыс. При этом условный показатель смертности увеличился не так значительно - с 5% до 7,12%.

Стремительно растет и число выздоровевших - в начале месяца их было 200 тыс., теперь уже более 1 млн.

На данный момент вирус обнаружен уже в 173 странах, в прошлом месяце их было 164. Прибавились, в частности, Таджикистан, Йемен и ряд островных государств.

Китай выпал из первой десятки

Месяц назад лидерами по числу заразившихся были США, Испания, Италия, Китай и Германия.

Соединенные Штаты по-прежнему на первом месте, в стране подтверждено более 1 млн случаев заражения (3 апреля их было почти в пять раз меньше). Далее следуют Испания (230 тыс., рост почти в четыре раза за месяц) и Италия, где 203 тыс. инфицированных (рост в 2,5 раза).

Китай, который в начале апреля занимал четвертое место (84,5 тыс.), теперь даже не входит в первую десятку и находится на 11-м. Весь месяц здесь выявляли не больше нескольких десятков заразившихся в день.

На прошлой неделе четвертой была Франция, но ее успела обогнать Великобритания, занимавшая шестую строчку. Теперь в королевстве уже более 171 тыс. подтвержденных случаев.

Франция с 169 тыс. теперь пятая, за ней следует Германия (161 тыс.).

Великобритания - третья по смертности

Уровень смертности от коронавирусной инфекции в мире составляет примерно 7,12%, на прошлой неделе он был около 7%, месяц назад - 5%. Если в начале апреля умер каждый 20-й заразившийся, то теперь - уже каждый 14-й.

В лидерах по числу умерших третью неделю подряд остаются США (60,1 тыс.). В Италии, долгое время занимавшей первое место, этот показатель вдвое меньше (27,7 тыс.). На третье место по числу летальных исходов поднялась Великобритания (26,8 тыс.). В Испании и Франции умерли примерно 24,8 тыс. и 24,3 тыс. пациентов с коронавирусом.

Самые низкие показатели смертности среди стран с наибольшим числом инфицированных - в России (1%), Турции (2,6%), Германии (4%).

Выздоравливают все больше

Стремительно росло в апреле число выздоровевших: с 200 тыс. до более 1 млн человек. Таким образом, вылечился уже каждый третий инфицированный.

Помимо Китая, где выписаны около 94% пациентов, в лидерах по этому показателю оказались Иран и Германия (соответственно 79% и 78%).

В США вылечились пока только 14% заразившихся, в Италии - 37%, в Испании - уже более 57%.