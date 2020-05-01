Регионы Поволжья в условиях пандемии отметили День труда онлайн-митингами и шествиями

КАЗАНЬ, 1 мая. /ТАСС/. Пандемия коронавируса внесла коррективы в традиционный формат празднования Дня весны и труда в регионах Поволжья. Праздник перешел в виртуальный режим - жители Оренбуржья проводят онлайн-митинг, а в стенах Ленинского мемориала, который расположен в Ульяновске, 1 мая открылась онлайн-выставка. Пользователи соцсетей публикуют тематические фото и видео с хештегами, посвященными празднику.

Онлайн-митинги и демонстрации

Из-за невозможности провести массовые мероприятия профсоюзы в регионах перешли в онлайн-режим - активисты в социальных сетях размещают тематические фото и видео с хештегами #солидарностьсильнеезаразы, #1мая, #профсоюз, #ФНПР. Федерация профсоюзов Оренбуржья проводит первый в истории профсоюзного движения онлайн-митинг в своих аккаунтах в социальных сетях - его итоги профсоюзы Оренбуржья подведут в прямом эфире в Instagram. По итогам акции будет принята Первомайская резолюция, ранее ее текст был опубликован в социальных сетях для того, чтобы вести сбор предложений и замечаний.

Одна из частей резолюции содержит обращение к правительству и Законодательному собранию Оренбургской области с просьбой выделить из регионального бюджета дополнительные средства на выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь населению региона в условиях повышенной опасности инфицирования в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Еще одна инициатива профсоюзов - принять закон Оренбургской области, регулирующий обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников государственных и муниципальных учреждений.

Пермский край присоединился к единой интерактивной интернет-акции, участникам которой предлагается в соцсетях выразить свое отношение к падению реальных доходов населения, бедности среди работающих, снижению уровня социальной защиты, нарушениям трудового законодательства, росту цен на товары и нарушению социальных связей в обществе в связи с пандемией коронавируса. Также онлайн-демонстрацию запустил и местный интернет-портал 59.ru, в течение дня здесь будут появляться фотографии с поздравлениями от сотрудников пермских предприятий.

"Первомайские демонстрации и шествия в Прикамье впервые в новой истории состоялись в 2004 году, убедительно доказав: эта форма выражения солидарности трудящихся актуальна и современна. Профсоюзный Первомай [сегодня] с площадей и улиц ушел на интернет-площадки. Мы говорим огромное спасибо труженикам тех отраслей, кто находится на передовой линии в борьбе с пандемией: медицинским работникам, работникам транспорта, торговли и потребительской кооперации, правоохранительных органов. Наши слова благодарности ветеранам труда", - обратился к жителям региона председатель Пермского крайсовпрофа Михаил Иванов.

В Чувашии, вместо привычной демонстрации, объединяющей трудовые коллективы, в социальных сетях и СМИ стартовала онлайн-акция под хештегом #перлепервомай (перле с чувашского - вместе, совместно). Суть акции в том, чтобы рассказать о населенных пунктах Чувашии в коротких видеороликах, с помощью них также можно поздравить жителей республики.

Первым флешмоб #перлепервомай 30 апреля поддержал врио главы Чувашии Олег Николаев. К онлайн-акции в пятницу в числе первых присоединились города Новочебоксарск, Алатырь, Канаш, Шумерля. Далее в течение дня в акции примут участие и другие муниципальные образования республики.

Виртуальная выставка на родине Ленина

На сайте и в социальных сетях в аккаунтах Ленинского мемориала, который расположен в Ульяновске, открылась онлайн-выставка "Люди труда", приуроченная к 1 мая. На ней представлены произведения из собрания живописи Музея-мемориала В. И. Ленина, изображающие людей рабочих профессий в глазах современников и потомков.

"На выставке представлены лучшие произведения живописи собрания музея, которые являются бесценным свидетельством мировоззрения советского человека, включенного в сложную, противоречивую, диалектическую картину XX века с его глобальными катаклизмами и титаническими свершениями", - привели в пресс-службе Ленинского мемориала слова старшего научного сотрудника отдела фондов, автора-составителя альбома "Живопись" Ленинского мемориала Валентины Костягиной.

Среди экспонатов работы народного художника России, Почетного гражданина города Ульяновска Аркадия Егуткина "Третий трудовой семестр. Строительница" (1974), "Конструкторы" (1973), "Рабочая династия. Герой Социалистического труда Н. А. Волков с сыновьями Юрием и Валерием" (1979) и другие. Интернет-пользователи также познакомятся с работами заслуженного художника РСФСР, народного художника РСФСР Алексея Моторина "Прядильщица фабрики имени Я. М. Свердлова Корнилова С. Д." (1986), "На летней ферме" (1979), "Портрет Героя Социалистического труда Я. М. Вадина" (1970-е) и другими.

О пандемии коронавируса

В Приволжском федеральном округе в настоящее время зафиксировано более 8,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Наибольшее их число в Нижегородской области - 2123 случая.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114 431 случай заражения, выздоровели 13 220 человек, умерли 1 169. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.