Минздрав сообщил о росте числа детей, заразившихся коронавирусом в последние дни

"Несмотря на то, что дети болеют не так часто, как взрослые, этот вирус точно так же опасен и для них. Данные мониторинга, проводимого Министерством здравоохранения, показывают, что в последние дни количество детей, заразившихся коронавирусом, увеличивается. Более того, в настоящее время в больницах под мониторингом Федерального реанимационного центра находятся 11 детей в тяжелом состоянии. За время эпидемии коронавируса двое детей умерли", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что Минздрав решительно призывает отказаться от посещения любых общественных мест, в частности с детьми, чтобы предотвратить заражение. "Заразиться можно не только от человека, у которого есть симптомы, которые легко заметить (например, кашель), но и от человека, не имеющего симптомов", - говорится в сообщении.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114 431 случай заражения, выздоровели 13 220 человек, умерли 1 169. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.