Власти Азербайджана продлили особый карантинный режим до 31 мая

БАКУ, 1 мая. /ТАСС/. Власти Азербайджана до 31 мая продлили особый карантинный режим в стране. Об этом сообщил в пятницу оперативный штаб при кабинете министров республики.

"Срок особого карантинного режима в стране продлен до 00:00 31 мая", - говорится в сообщении. Отмечается, что решение принято "после анализа санитарно-эпидемиологической ситуации в Азербайджане в связи коронавирусной инфекцией, принятых в других странах превентивных мер, а также рекомендаций Всемирной организации здравоохранения".

В сообщении также подчеркивается, что, принимая во внимание скорость распространения вируса среди населения, динамику выздоровления, решено смягчить ряд введенных ранее ограничений.