В Болгарии отменили обязательное ношение защитных масок и разрешили прогулки в горах

СОФИЯ, 1 мая. /ТАСС/. Глава Минздрава Болгарии Кирил Ананиев подписал в пятницу два распоряжения об отмене обязательного ношения масок на открытом воздухе и отмене запрета на посещения природных парков и гор, расположенных вне населенных пунктов. Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, требование соблюдения социальной дистанции при этом сохраняется.

"Все лица, которые находятся на открытых общественных местах (в том числе в парках, на улицах, автобусных остановках), должны выполнять требование сохранения социальной дистанции и все другие противоэпидемические меры, а при необходимости контакта с другими лицами носить защитную маску или другое средство, закрывающее нос и рот. Допускается посещение всех национальных парков, природных парков, гор и других мест вне населенных пунктов без права использования городского транспорта, подъемников и без посещения туристических объектов", - говорится в подписанных в пятницу распоряжениях.

За последние сутки число инфицированных коронавирусом в Болгарии увеличилось на 53, а общее количество заразившихся достигло 1 541, среди них 170 медиков. На стационарном лечении находятся 317 зараженных, 40 из них - в отделениях интенсивной терапии. Из-за коронавируса в стране умерли 66 человек. Выздоровели 276 пациентов.

Первые случаи заражения коронавирусом в Болгарии были отмечены 8 марта, с 13 марта в стране введено чрезвычайное положение.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.