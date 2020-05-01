Раздача масок, консультации для врачей и маевки онлайн. Как регионы СЗФО отмечают 1 Мая

Чтобы поддержать граждан в период пандемии в некоторых городах СЗФО 1 мая активисты вышли на улицы, чтобы раздать медицинские маски. Так поступили в Вологде, где с 1 мая введен обязательный масочный режим в общественных местах и за нарушение которого грозит штраф до 30 тыс. рублей. Чтобы обеспечить граждан средствами защиты, на автовокзале маски выдавали активисты "Единой России", молодежный центр "Горком" и предприниматели.

Празднование 1 Мая в России в этом году в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса проходит в необычном для страны формате: почти все мероприятия перенесены в онлайн: профсоюзы и представители политических партий подготовили виртуальные митинги и флешмобы. Профсоюзы Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и Ленинградской области провели онлайн-трансляцию первомайской акции под лозунгом "Солидарность сильнее заразы". А калининградские коммунисты организовали онлайн-маевку.

ТАСС, 1 мая. Жители регионов Северо-Запада РФ в день солидарности трудящихся провели акции, посвященные врачам: в Вологде активисты раздавали защитные маски, в Карелии прошел онлайн-флешмоб с призывом увеличить зарплаты медикам. А профсоюзы Архангельска в прямом эфире консультировали медработников и всех желающих по защите трудовых прав в период пандемии, сообщили ТАСС организаторы акций.

"Поздравил вологжан с праздником весны и труда, проверил, как идет раздача. Посмотрел, соблюдают ли водители, кондукторы и сотрудники автовокзала масочный режим. За 2,5 часа волонтеры выдали около 700 масок. После обработки рук дезинфицирующим средством вологжане получают 4 маски. Всего подготовлено порядка 5 тыс. масок", - написал мэр города Сергей Воропанов на своей странице в соцсети "Вконтакте".

Несмотря на выходной день, в Вологде также решили заняться и уборкой улиц: местные коммунальщики совместили праздник с приведением территорий в порядок после зимы. "Отмываем город, памятники, вывешиваем флаги и консоли, украшаем Вологду. С 5 мая, если позволит погода, начнут высадку цветов на клумбы, чтобы дополнительно украсить Вологду к 9 Мая", - рассказали ТАСС в пресс-службе вологодской мэрии.

Медицинские флешмобы

В условиях пандемии большинство акций в соцсетях профсоюзы в регионах СЗФО посвятили медикам. В Новгородской области артисты записали несколько выступлений для врачей, борющихся с коронавирусом, и в Первомай разместили их в социальных сетях. В Карелии республиканский комитет профсоюза работников здравоохранения тоже организовал в интернете онлайн-акцию.

Члены "первичек" региона в течение дня делают снимки на своем рабочем месте, держа в руках табличку с требованием о достойной оплате труда врачей. Как рассказала ТАСС председатель рескома Ирина Смирнова, надбавки, которые сегодня получат врачи за работу с пациентами с коронавирусом, - это временное явление. На данный момент зарплата медиков складывается из нескольких ставок, а сами больницы имеют большие задолженности.

"Мы не можем сейчас собраться, потому что [сложилась] такая ситуация [с коронавирусом], но так как это Международный день солидарности трудящихся в борьбе за свои права, мы решили провести акцию в такой форме с обращением к властям, что здравоохранению нужно больше денег. В первую очередь, мы имеем в виду, что вкладывать нужно не в оборудование, а в основные силы - в работников", - сказала собеседница агентства.

Консультации от юристов

Информационную поддержку медикам, а заодно и всем желающим горожанам 1 мая решили оказать профсоюзы в Архангельске. Они провели онлайн-трансляцию по защите трудовых прав работников в период пандемии: отвечали на поступающие вопросы, поясняли, как должна быть организована дистанционная работа, и как быть сотрудникам старше 65 лет. Одновременно и анкетировали трудящихся, чтобы оценить масштабы последствий пандемии, поскольку не все работодатели передают данные о ситуации на предприятиях. Чтобы оценить ущерб для граждан, активисты разработали специальную анкету.

О правах врачей в ходе онлайн-митинга рассказали и псковские профсоюзы. Они также напомнили и о представителях других профессий, которые переживают непростые времена. "Тяжелые испытания выпали и для педагогов, организация работы "на удаленке" заставляет их находиться в трудовом процессе 14-16 часов в день. Я выражаю поддержку кондукторам, водителям, работникам управляющих компаний, которые обеспечивают чистоту и безопасность мест коллективного жительства в городах и в районах", - сказала лидер псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова.