На Ставрополье после гибели посевов ввели режим ЧС

ПЯТИГОРСК, 1 мая. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Ставропольском крае в связи с гибелью посевов из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается на портале правовой информации региона.

"Режим чрезвычайной ситуации вводится в связи с гибелью и повреждением посевов сельскохозяйственных культур от почвенной засухи на территориях Благодарненского и Петровского округов, Арзгирского и Туркменского районов и в результате комплекса неблагоприятных погодных явлений на территориях Нефтекумского городского округа, Левокумского и Новоселицкого районов", - говорится в тексте документа.

Постановление вступило в силу 1 мая.

Губернатор Владимир Владимиров 29 апреля сообщал, что власти Ставропольского края прогнозируют снижение урожая зерновых культур в регионе из-за продолжающейся засухи. Потери могут составить около 30%. Осеннюю посевную кампанию аграрии Ставропольского края провели в 2019 году на площади более 2 млн га, большая часть из них приходится на зерно (порядка 1,9 млн га). Весенние полевые работы в крае в 2020 году проходят на площади порядка 1 млн га.

Также в апреле 2020 года в Ставропольском крае на протяжении нескольких недель в ночные и утренние часы местами отмечались заморозки, с дневных плюс 15-20 градусов температура в некоторых территориях опускалась до минус 11. Заморозки отразились на состоянии посевов сельскохозяйственных культур, виноградников, садов.

По информации ГКУ "Ставропольвиноградплодопром", повреждения семечковых культур, в число которых входят яблони, составили в результате заморозков порядка 51% площадей. Повреждения по косточковым культурам отмечаются на 57% площадей. Предварительный прогноз по возможным потерям в выручке производителей составляет порядка 500 млн рублей. По информации краевого министерства сельского хозяйства, власти Ставропольского края выделят из краевого бюджета 79 млн рублей для оказания поддержки садоводам, которые могут понести убытки после заморозков в регионе.