{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Берл Лазар призвал молиться о выздоровлении Мишустина и всех заразившихся коронавирусом

Главный раввин России направил премьер-министру письмо с пожеланием скорейшего выздоровления

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Главный раввин России Берл Лазар призвал иудеев в шаббат молиться о выздоровлении всех, кто заболел коронавирусом, находится в больнице и на карантине, в том числе о здоровье премьер-министра России Михаила Мишустина. Обращение об этом он направил еврейским общинам России в пятницу.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В этот шаббат я прошу всех вас не просто отдаться субботнему отдыху, но еще помолиться за всех, кто сейчас болен, находится в больнице или на домашнем карантине <...> Особо хотел бы призвать молящихся попросить Господа даровать исцеление главе нашего правительства, Михаилу Мишустину <...> Дай Бог, чтобы наш министр поскорее поправился, чтобы эпидемия поскорее закончилась, и все мы вернулись к нормальной жизни здоровыми и сильными", - говорится в обращении, предоставленном ТАСС пресс-службой главного раввина России.

Пресс-служба Берла Лазара также сообщает, что раввин направил премьеру письмо с пожеланием скорейшего выздоровления.

Вечером в четверг глава кабинета министров Михаил Мишустин по видеосвязи связался с президентом Владимиром Путиным, сообщив о полученном положительном тесте на коронавирус. Глава государства назначил исполняющим обязанности премьер-министра Андрея Белоусова на время болезни Мишустина.

Главный раввин отметил, что в этот шаббат молитва о выздоровлении будет иметь особую силу, так как "мы находимся в начале ияра (второй месяц еврейского календаря - ТАСС), а название этого месяца читается на нашем святом языке как аббревиатура фразы "Я Бог, исцелитель твой".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияЛазар, БерлПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Северной Осетии арестовали еще одного участника несанкционированной акции
Еще четверых участников несанкционированного митинга оштрафовали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС