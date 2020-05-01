Берл Лазар призвал молиться о выздоровлении Мишустина и всех заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Главный раввин России Берл Лазар призвал иудеев в шаббат молиться о выздоровлении всех, кто заболел коронавирусом, находится в больнице и на карантине, в том числе о здоровье премьер-министра России Михаила Мишустина. Обращение об этом он направил еврейским общинам России в пятницу.

"В этот шаббат я прошу всех вас не просто отдаться субботнему отдыху, но еще помолиться за всех, кто сейчас болен, находится в больнице или на домашнем карантине <...> Особо хотел бы призвать молящихся попросить Господа даровать исцеление главе нашего правительства, Михаилу Мишустину <...> Дай Бог, чтобы наш министр поскорее поправился, чтобы эпидемия поскорее закончилась, и все мы вернулись к нормальной жизни здоровыми и сильными", - говорится в обращении, предоставленном ТАСС пресс-службой главного раввина России.

Пресс-служба Берла Лазара также сообщает, что раввин направил премьеру письмо с пожеланием скорейшего выздоровления.

Вечером в четверг глава кабинета министров Михаил Мишустин по видеосвязи связался с президентом Владимиром Путиным, сообщив о полученном положительном тесте на коронавирус. Глава государства назначил исполняющим обязанности премьер-министра Андрея Белоусова на время болезни Мишустина.

Главный раввин отметил, что в этот шаббат молитва о выздоровлении будет иметь особую силу, так как "мы находимся в начале ияра (второй месяц еврейского календаря - ТАСС), а название этого месяца читается на нашем святом языке как аббревиатура фразы "Я Бог, исцелитель твой".