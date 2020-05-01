Начальника крымского управления Росимущества и его заместителя задержали по делу о взятке

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовные дела о получении взятки и посредничестве в получении взятки в отношении начальника отдела межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению госимуществом в Республике Крым и городе Севастополе и его заместителя. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по региону.

"Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что 30 апреля 2020 года начальник отдела через посредника - своего заместителя - получил от представителя фирмы взятку за выдачу поручения на утилизацию двух автомобилей и прицепа, обращенных в собственность государства, непригодных для дальнейшей реализации, то есть за действия, входящие в круг их должностных обязанностей. Должностные лица ведомства были задержаны с поличным сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. "С фигурантами уголовного дела проводятся следственные действия, в рамках обысков изъята документация, представляющая интерес для следствия. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения", - добавили в СК.