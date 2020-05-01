В ООН сообщили, что озоновый слой над Арктикой вернулся к норме после сильного уменьшения

ЖЕНЕВА, 1 мая. /ТАСС/. Концентрация в стратосфере над Арктикой озона, защищающего Землю от опасных уровней ультрафиолетового излучения, вернулась к нормальным значениям после самого сильного за последние девять лет уменьшения в марте и апреле. Об этом сообщила в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель отделения Всемирной метеорологической организации (ВМО) Клэр Нюллис.

"Уменьшение озона над Арктикой достигло в этом году рекордных значений. Это редкое явление. В последний раз это происходило в 2011 году", - сказала она, подчеркнув, что сейчас ситуация "вернулась к норме".

Причиной появления озоновой дыры стала комбинация факторов, напомнила Нюллис. В частности, свою роль сыграло продолжающееся присутствие веществ, разрушающих озон, а также очень низкая температура в стратосфере минувшей зимой. В этом году, по данным наблюдений, уменьшение озонового слоя над Арктикой было более сильным, чем девять лет назад.

Как пояснила ВМО в распространенном в Женеве в пятницу пресс-релизе, "озоновая дыра закрылась в апреле с ростом температуры в стратосфере, кульминацией чего стал приток богатого озоном воздуха из расположенных ниже слоев атмосферы". Как считают в организации, уменьшение озона в этом году могло бы быть более сильным, "если бы не существовало успешно действующего Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой". Эти вещества "остаются в атмосфере в течение нескольких десятилетий, и их концентрация все еще достаточно высока, чтобы вызывать разрушение озона". Как заявил в этой связи генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас, "стратосфера над Арктикой по-прежнему уязвима к разрушающим озон веществам, имеющим отношение к деятельности человека". "Потери озона в 2020 году говорят о том, что мы должны сохранять бдительность и продолжать постоянно проводить наблюдения", - подчеркнул глава ВМО.

Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, который ратифицировали более 190 стран, был подписан 16 сентября 1987 года в Канаде. Он обязал страны обеспечить контроль производства и потребления озоноразрушающих веществ. Протокол установил график поэтапного отказа от производства почти 100 химических веществ, которые вредят озоновому слою, включая наиболее опасные - галоны, хлорфторуглероды, а также гидрохлорфторуглероды, которые предполагается окончательно вывести из применения в промышленно развитых странах к 2030 году, а в развивающихся - к 2040 году.