{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ООН сообщили, что озоновый слой над Арктикой вернулся к норме после сильного уменьшения

При этом генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас отметил, что "стратосфера над Арктикой по-прежнему уязвима к разрушающим озон веществам, имеющим отношение к деятельности человека"

ЖЕНЕВА, 1 мая. /ТАСС/. Концентрация в стратосфере над Арктикой озона, защищающего Землю от опасных уровней ультрафиолетового излучения, вернулась к нормальным значениям после самого сильного за последние девять лет уменьшения в марте и апреле. Об этом сообщила в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель отделения Всемирной метеорологической организации (ВМО) Клэр Нюллис.

"Уменьшение озона над Арктикой достигло в этом году рекордных значений. Это редкое явление. В последний раз это происходило в 2011 году", - сказала она, подчеркнув, что сейчас ситуация "вернулась к норме".

Причиной появления озоновой дыры стала комбинация факторов, напомнила Нюллис. В частности, свою роль сыграло продолжающееся присутствие веществ, разрушающих озон, а также очень низкая температура в стратосфере минувшей зимой. В этом году, по данным наблюдений, уменьшение озонового слоя над Арктикой было более сильным, чем девять лет назад.

Как пояснила ВМО в распространенном в Женеве в пятницу пресс-релизе, "озоновая дыра закрылась в апреле с ростом температуры в стратосфере, кульминацией чего стал приток богатого озоном воздуха из расположенных ниже слоев атмосферы". Как считают в организации, уменьшение озона в этом году могло бы быть более сильным, "если бы не существовало успешно действующего Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой". Эти вещества "остаются в атмосфере в течение нескольких десятилетий, и их концентрация все еще достаточно высока, чтобы вызывать разрушение озона". Как заявил в этой связи генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас, "стратосфера над Арктикой по-прежнему уязвима к разрушающим озон веществам, имеющим отношение к деятельности человека". "Потери озона в 2020 году говорят о том, что мы должны сохранять бдительность и продолжать постоянно проводить наблюдения", - подчеркнул глава ВМО.

Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, который ратифицировали более 190 стран, был подписан 16 сентября 1987 года в Канаде. Он обязал страны обеспечить контроль производства и потребления озоноразрушающих веществ. Протокол установил график поэтапного отказа от производства почти 100 химических веществ, которые вредят озоновому слою, включая наиболее опасные - галоны, хлорфторуглероды, а также гидрохлорфторуглероды, которые предполагается окончательно вывести из применения в промышленно развитых странах к 2030 году, а в развивающихся - к 2040 году.

Теги
Арктика сегодня
Реклама на ТАСС
В Северной Осетии арестовали еще одного участника несанкционированной акции
Еще четверых участников несанкционированного митинга оштрафовали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС