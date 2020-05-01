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Пандемия коронавируса нового типа

В Бурятии выявили коронавирус у 10 полицейских, обеспечивавших порядок в обсерваторе

Полицейских направили на лечение, а контактировавших с ними лиц перевели на карантин, они находятся под наблюдением специалистов Роспотребнадзора

УЛАН-УДЭ, 1 мая. /ТАСС/. В Бурятии 10 сотрудников полиции заразились коронавирусом, их направили на лечение. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе республиканского МВД.

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"В результате проведенных санитарно-противоэпидемиологических мероприятий у 10 сотрудников ОМВД России по Иволгинскому району выявлен диагноз - коронавирусная инфекция. Они обеспечивали общественный порядок в обсерваторе для лиц, прибывающих в республику из других регионов, и контроль соблюдения гражданами карантинного режима и ограничительных мероприятий на территории своего района", - сообщили в ведомстве.

Зараженные направлены на лечение в специализированные медучреждения Минздрава республики, контактные сотрудники ОВД переведены на карантин и находятся под наблюдением специалистов Роспотребнадзора.

"Деятельность ОВД осуществляется в штатном режиме, вакансии укомплектованы сотрудниками аппарата МВД по Республике Бурятия. Ситуация находится на контроле министра внутренних дел по Республике Бурятия Олега Кудинова", - добавили в пресс-службе.

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, в регионе зарегистрировано 325 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019. Из них ранее завершили лечение и выписались из больницы 94 человека, умерли четыре человека, проходят лечение в стационарах 216 пациентов, 18 из которых дети.

 

Теги
РоссияБурятияПандемия коронавируса нового типа
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