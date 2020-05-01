Легойда считает, что в храме Минобороны не должно быть изображений Сталина

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Изображений Иосифа Сталина не должно быть в строящемся патриаршем соборе в честь Воскресения Христова в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке, который имеет статус главного храма Вооруженных сил России. Таким мнением поделился председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда на радио "Вера", сообщает сайт синодального отдела в пятницу.

"С его именем связаны многие беды в жизни людей, которые невозможно вычеркнуть из истории… Я не даю однозначной оценки личности Сталина с исторической точки зрения, но мое личное мнение: его изображения в храме быть не должно", - цитирует его сайт.

По мнению Легойды, резкая и неоднозначная реакция общественности на фотографии фрагментов мозаики, на одном из которых было изображение штандарта с портретом председателя Государственного комитета обороны и Ставки верховного главнокомандования СССР Иосифа Сталина, свидетельствует, что эта инициатива требует более широкого обсуждения.

Ранее председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов) сообщил ТАСС, что спорные фрагменты изготовленной для собора мозаики с изображением первых лиц государства, включая президента РФ Владимира Путина, а также Иосифа Сталина, будут с нее убраны, а мозаика в настоящее время переделывается в мастерской-изготовителе.

Патриарший собор в честь Воскресения Христова, имеющий статус главного храма Вооруженных сил России и возведенный на пожертвования, должен открыться в 2020 году к 75-летию Победы в Великой Отечественной войны. Высота его звонницы составляет 75 м, а протяженность галереи "Дорога памяти" - 1 418 м, по числу дней войны. Диаметр барабана, на который установлен центральный купол, - 19,45 м. Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды российской истории, а образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма - самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.