СМИ: Руанда отменяет 4 мая карантин и вводит комендантский час

ПРЕТОРИЯ, 1 мая. /ТАСС/. Правительство Руанды снимает в ближайший понедельник 4 мая карантин, который был введен в стране 22 марта в связи с пандемией коронавируса нового типа. Об этом сообщила в пятницу руандийская газета The New Times.

Под руководством президента страны Поля Кагаме 30 апреля состоялось чрезвычайное заседание правительства, на котором был утвержден пакет новых ограничительных мер, которые сменят жесткий карантин, отмечает издание. Они будут действовать в течение 15 дней. Гражданам разрешено свободно передвигаться в границах своих провинций, но только в светлое время суток. На всей территории Руанды вводится комендантский час с 20:00 до 05:00. Власти также рекомендовали повсеместно носить медицинские маски.

Решением правительства с 4 мая возобновляется деятельность государственных и частных предприятий, однако по возможности часть сотрудников должна работать из дома. Разрешены строительные работы. Открываются отели и рестораны, однако бары останутся закрытыми. Не возобновят свою работу школы, закрытыми останутся церкви и мечети. Разрешаются индивидуальные занятия спортом с 05:00 до 08:00. Фитнес-центры открыты не будут.

Внешние границы страны останутся закрытыми, разрешаются полеты только транспортных самолетов.

На текущий день в Руанде выявлено 243 инфицированных новым коронавирусом, не зафиксировано ни одного летального исхода.