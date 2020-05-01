У умершего в Туле подростка подтвердился коронавирус

ТАСС, 1 мая. Коронавирусная инфекция подтвердилась у подростка, умершего 29 апреля в реанимационном отделении детского инфекционного госпиталя в Туле. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в Министерстве здравоохранения Тульской области.

"У подростка подтвердился положительный анализ на COVID-19, он в статистику летальных исходов вошел. То есть у нас до него было шесть смертей, седьмая смерть - этого мальчика", - сказала собеседница агентства.

Среди сопутствующих заболеваний у подростка крайняя степень ожирения, уточнила она.

Он был госпитализирован в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией и подозрением на заражение коронавирусной инфекцией. Тактика лечения подростка была согласована со специалистами Федерального дистанционного реанимационно-консультативного центра.

К 1 мая в Тульской области выявлено 1 047 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 109 человек выздоровели.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114 431 случай заражения, выздоровели 13 220 человек, умерли 1 169. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.