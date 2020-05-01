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Пандемия коронавируса нового типа
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Песков заявил, что охрана здоровья Путина обеспечивается на максимальном уровне

Ранее у премьер-министра Михаила Мишустина выявили коронавирус
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Охрана здоровья президента РФ Владимира Путина в условиях пандемии коронавируса обеспечивается на максимальном уровне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого выложил в своем аккаунте в Instagram ее ведущий Павел Зарубин.

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"Разумеется, в эти дни, особенно в том, что касается главы государства, охрана здоровья и так максимально высокая", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности усиления мер предосторожности с учетом выявления коронавируса у премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Вечером в четверг Мишустин по видеосвязи сообщил Владимиру Путину о полученном положительном тесте на коронавирус. Глава государства назначил исполняющим обязанности премьер-министра Андрея Белоусова на время болезни Мишустина. Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления и надеется, что тот даже во время болезни будет принимать активное участие в выработке решений по поддержке граждан и экономики в нынешней ситуации.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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