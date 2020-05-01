Вологодские власти выплатят премии фельдшерам и медсестрам, борющимся с коронавирусом

ТАСС, 1 мая. Власти Вологодской области расширили перечень медработников, которые получают дополнительные выплаты за работу с пациентами с коронавирусом. Ранее премии получали только врачи, теперь эта мера поддержки распространена на фельдшеров, лаборантов, эпидемиологов, медсестер и судмедэкспертов, сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора региона.

"На Вологодчине существенно расширен перечень медработников, которые получают дополнительные выплаты за работу с COVID-19. По решению губернатора доплаты из регионального бюджета теперь выделяются не только врачам, непосредственно работающим с инфицированными пациентами, но и среднему и младшему медицинскому персоналу, а также некоторым другим категориям работников. На областную надбавку также вправе рассчитывать фельдшеры, медсестры, эпидемиологи и лаборанты, осуществляющие забор анализов на наличие коронавирусной инфекции", - отмечается в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы, дополнительные выплаты будут получать патологоанатомы и судебно-медицинские эксперты.

"Сейчас вся медицинская система работает в колоссальном напряжении, мобилизовав все силы на спасение жизней людей. Поэтому при распределении региональных выплат мы в первую очередь ориентировались на те категории работников, которые не получают дополнительную поддержку из федерального бюджета. В медицине нет главных и второстепенных ролей: врачи, фельдшеры, медсестры, лаборанты - все они работают для достижения общей цели. И в такое сложное время мы стараемся делать все возможное, чтобы поддержать наших медиков", - цитирует пресс-служба губернатора Олега Кувшинникова.

Размер дополнительных региональных выплат составляет от 3,3 тыс. до 13,5 тыс. рублей, он зависит от категории медработников и рассчитывается в зависимости от количества дней, в которые работник контактировал с коронавирусными больными или их биологическими материалами. "Областная надбавка всем указанным категориям работников выплачена уже к апрельской заработной плате и будет выплачиваться минимум три месяца", - отмечается в сообщении пресс-службы.