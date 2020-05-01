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В Татарстане на базе фотографий акции "Бессмертный полк-онлайн" создадут виртуальный музей

В нем будут опубликованы 19 тыс. фотографий участников Великой Отечественной войны

КАЗАНЬ, 1 мая. /ТАСС/. Жители Татарстана сделали в соцсетях 19 тыс. публикаций с фотографиями своих предков - участников Великой Отечественной войны в рамках всероссийской акции "Бессмертный полк - онлайн". На базе публикаций власти республики планируют создать виртуальный музей, сообщило журналистам в пятницу Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа".

"В республике легендарная акция стартовала 24 апреля. К настоящему моменту в социальных сетях Instagram и ВКонтакте с хештегом #бессмертныйполктатарстан жители региона уже сделали в общей сложности 19 000 публикаций. Сейчас весь массив оригинальных фото- и видеоматериалов, созданных за время проведения акции в Татарстане, автоматически аккумулируется в единую базу данных. В дальнейшем в соответствии с поручением Рустама Минниханова уникальный контент будет передан в Виртуальный музей Великой Отечественной войны в Казани", - говорится в сообщении.

Во всероссийской онлайн-акции принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов. Он опубликовал в Instagram фотографию фото своего дяди - Галимзяна Минниханова, который погиб в декабре 1941 года в боях под Москвой. Глава региона призвал подписчиков поучаствовать в акции "Бессмертный полк - онлайн", разместив фотографии своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, и сведения о них.

"Мой дядя Галимзян Минниханов 1922 г. р. Воевал в составе 359-го стрелкового полка. Погиб в декабре 1941 г. под Москвой. Хәтерлим һәм горурланам [Помню и горжусь]!" - написал он.

Акция "Бессмертный полк", во время которой люди несли фотографии своих родственников, участвовавших на полях сражений Великой Отечественной войны, впервые прошла в 2007 году в Тюмени. Тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". Название "Бессмертный полк" появилось в 2012 году в Томске. В 2013 году акция распространилась на 120 городов. Годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители уже 500 городов в семи странах, придав ей международный масштаб.

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РоссияТатарстан
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