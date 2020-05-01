{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Мэр Нью-Йорка сообщил о росте числа пациентов, поступивших в больницы с коронавирусом

При этом Билл де Блазио отметил, что количество пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, остается практически неизменным

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Число пациентов, поступивших за сутки в больницы Нью-Йорка с подозрением на коронавирус, выросло, а число пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), остается практически неизменным. Об этом сообщил мэр города Билл де Блазио в пятницу на пресс-конференции, транслировавшейся по нью-йоркскому телеканалу NY1.

На эту тему
Вирус в Америке: почему в США не хватает медицинского оборудования

"За период с 28 по 29 апреля число пациентов, поступивших в больницы с подозрением на коронавирус, выросло со 129 до 136, - отметил он. - В то же время число пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, снизилось с 705 до 704".

Как отметил Билл де Блазио, "эти данные указывают на то, что в борьбе с коронавирусом удалось добиться определенного прогресса", и напомнил, что 31 марта в больницы за сутки поступило 850 пациентов с коронавирусом, а 14 апреля число пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, достигло 887. "Прогресс налицо, но нам необходимо добиться того, чтобы число зараженных достигло нуля", - подчеркнул он.

Мэр отметил, что в связи с наступлением теплой погоды жителям города, в особенности молодым людям, хочется выйти на природу, однако, добавил он, "сейчас ни в коем случае нельзя ослаблять усилий по противодействию распространению коронавируса, иначе все то, чего удалось достичь, может быть потеряно". По его словам, городские власти рассмотрят вопрос о том, чтобы уже в понедельник слегка смягчить ограничения на посещение некоторых городских парков.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, в США зафиксировано более 1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 62 тыс. человек.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Воробьев поручил обеспечить запас масок в аптеках Подмосковья и контролировать цены на них
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС