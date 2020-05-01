Мэр Нью-Йорка сообщил о росте числа пациентов, поступивших в больницы с коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Число пациентов, поступивших за сутки в больницы Нью-Йорка с подозрением на коронавирус, выросло, а число пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), остается практически неизменным. Об этом сообщил мэр города Билл де Блазио в пятницу на пресс-конференции, транслировавшейся по нью-йоркскому телеканалу NY1.

"За период с 28 по 29 апреля число пациентов, поступивших в больницы с подозрением на коронавирус, выросло со 129 до 136, - отметил он. - В то же время число пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, снизилось с 705 до 704".

Как отметил Билл де Блазио, "эти данные указывают на то, что в борьбе с коронавирусом удалось добиться определенного прогресса", и напомнил, что 31 марта в больницы за сутки поступило 850 пациентов с коронавирусом, а 14 апреля число пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, достигло 887. "Прогресс налицо, но нам необходимо добиться того, чтобы число зараженных достигло нуля", - подчеркнул он.

Мэр отметил, что в связи с наступлением теплой погоды жителям города, в особенности молодым людям, хочется выйти на природу, однако, добавил он, "сейчас ни в коем случае нельзя ослаблять усилий по противодействию распространению коронавируса, иначе все то, чего удалось достичь, может быть потеряно". По его словам, городские власти рассмотрят вопрос о том, чтобы уже в понедельник слегка смягчить ограничения на посещение некоторых городских парков.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, в США зафиксировано более 1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 62 тыс. человек.