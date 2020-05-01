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Музыкальный фестиваль Park Live-2020 отменили в Москве

Мероприятие планировалось провести с 11 по 19 июля

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль Park Live, который должен был пройти в Москве в восьмой раз с 11 по 19 июля, отменен из-за приостановки международного авиасообщения в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в пятницу организаторы фестиваля на странице в "Фейсбуке".

"К нашему большому сожалению, все идет к тому, что провести Park Live в этом году будет невозможно. Международное авиасообщение приостановлено, визы не выдаются, и, с большой вероятностью, крупные летние мероприятия этого года на территории России будут запрещены, как это происходит во всей Европе и в мире", - говорится в сообщении организаторов.

В фестивале должны были принять участие группы My Chemical Romance, Placebo, The Killers, The Offspring, Sum41 и другие.

Организаторы также анонсировали в пятницу, что фестиваль в 2021 году будет идти 8 дней: с 8 по 11 июля и с 15 по 18 июля. "Мы постараемся перенести всех объявленных артистов и начнем анонсировать точные даты выступлений уже сегодня", - пообещали они.

Те, кто купили однодневные билеты на фестиваль в 2020 году, смогут выбрать новую дату в 2021 году. Обладатели абонементов на один уикенд-2020 автоматически получат абонемент на оба уикенда следующего года. О порядке возврата билетов организаторы сообщат после снятия всех ограничений.

Фестиваль Park Live проводится с 2013 и за свою историю неоднократно менял площадки в связи с ростом интереса слушателей к событию: ВДНХ, затем стадионы "Открытие Арена", "Арена ЦСКА", набережная Парка Горького. В 2020 году смотр впервые должен был пройти в парковой зоне спортивного комплекса "Лужники" с единовременной вместимостью до 50 тыс. посетителей.

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Россия
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