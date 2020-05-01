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75-летие Победы

На Сейшельских островах прошла акция морской "Бессмертный полк"

В ней приняло участие российское океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский"

ПРЕТОРИЯ, 1 мая. /ТАСС/. Торжественная акция - морской "Бессмертный полк" состоялась на рейде столицы Сейшельских островов города Виктория. Об этом сообщил в пятницу ТАСС представитель посольства РФ в Республике Сейшельские Острова.

"В акции участвовало прибывшее на Сейшельские острова российское океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский" и сотрудники посольства РФ", - отмечается в распространенном посольством пресс-релизе. Сейшельский патрульный катер La Fleche доставил 30 апреля российских дипломатов и сотрудников посольства к "Адмиралу Владимирскому". На замерших параллельно друг другу судах экипаж российского корабля и дипломаты с портретами родственников-фронтовиков в руках отдали дань памяти воинам-победителям.

По возвращении на берег сотрудники посольства от имени участников экспедиции совместно с представителем Департамента иностранных дел Сейшельских остров возложили венки к расположенному в Виктории мемориалу жертвам Мировых войн, а также на могилу судового врача крейсера "Разбойник" А. И. Крупенина, умершего во время нахождения судна в водах Индийского океана в 1895 г. и похороненного на Сейшелах.

Российское океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский" посетило Сейшельские острова с рабочим визитом в рамках кругосветной экспедиции, посвященной 75-летию Победы во Второй Мировой войне и 200-летию открытия Антарктиды российскими мореплавателями.

Теги
Сейшельские Острова75-летие Победы
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