Трамп призвал губернатора Мичигана "пойти на сделку" с протестующими против самоизоляции

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Губернатор американского штата Мичиган Гретхен Уитмер (демократ) должна "пойти на сделку" с протестующими против установленного ею режима самоизоляции, считающегося наиболее суровым в стране. Таким мнением поделился в пятницу в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Губернатору Мичигана следует немного поступиться, потушить огонь. Эти [протестующие] очень хорошие люди, но они рассержены. Они хотят вернуться к своей спокойной [повседневной] жизни! Проведите встречу с ними, поговорите с ними, пойдите на сделку", - рекомендует президент.

Уитмер в четверг продлила до 28 мая в своем штате режим самоизоляции и режим ЧС, после того как сотни протестующих - некоторые из них были даже вооружены - провели демонстрацию у контролируемого республиканцами законодательного органа штата. В этот момент законодатели рассматривали вопрос о полном прекращении режима самоизоляции, а также об обращении в суд в связи с возможным превышением полномочий Уитмер.

В апреле Трамп неоднократно выражал поддержку протестующим против режима самоизоляции в штатах Вирджиния, Миннесота и Мичиган, чьи губернаторы представляют Демократическую партию. По мнению президента, некоторые ограничения, принятые властями штатов, были слишком суровыми. При этом ряд губернаторов уже начали ослаблять введенные ранее ограничения.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта она была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, зафиксировано свыше 1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 62 тыс. человек.