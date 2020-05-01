Состояние главрача больницы в Коммунарке оценивается, как стабильно хорошее

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Главный врач столичной больницы в Коммунарке, Денис Проценко подтвердил, что его состояние сейчас стабильно хорошее. По словам

Ранее сообщалось, что Денис Проценко 31 марта подтвердил, что его анализ на коронавирус дал положительный результат.

"Я уже две недели работаю и чувствую себя хорошо. В красную зону хожу в защите",- сказал Денис Проценко.

Он добавил, что на его защитный костюм ничем не отличается от тех, что носят другие врачи в "красной зоне".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114 431 случай заражения, выздоровели 13 220 человек, умерли 1 169. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.