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Пандемия коронавируса нового типа

Высыпания на руках и животе выявили в больнице в Коммунарке у зараженных коронавирусом

По словам Дениса Проценко, вопросы о мутации вируса можно будет обсуждать, только наблюдая за течением болезни и результатами клинических исследований, которые также сравниваются с опытом зарубежных коллег

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Врачи выявили еще один симптом новой коронавирусной инфекции - у большинства пациентов больничного комплекса в Коммунарке в Новой Москве наблюдаются высыпания на руках и животе. Об этом сообщил главврач медучреждения Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.

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По его словам, вопросы о мутации вируса можно обсуждать, только наблюдая за течением болезни и результатами клинических исследований, которые также сравниваются с опытом зарубежных коллег.

"Мы видим у большинства поступивших к нам больных кожные проявления, о которых не так много писалось. Предположить о мутации можно только по разнице клинической картины. Высыпания достаточно разнообразны. В первую очередь высыпания на коже кистей и живота", - сказал Проценко.

Также в своем аккаунте в Facebook он ранее сообщил, что врачи выполнили первую тромбоэкстракцию (прямое механическое извлечение тромба) при ишемическом инсульте совместно с командой Городской клинической больницы имени И. В. Давыдовского, наладили ЭКМО (искусственное насыщение крови кислородом) совместно с коллегами Городской клинической больницы № 1 им Н. И. Пирогова и больницой № 52.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114 431 случай заражения, выздоровели 13 220 человек, умерли 1 169. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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