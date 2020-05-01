Министерство образования США запросило у вузов в Техасе информацию о связях с Китаем

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Министерство образования США потребовало от объединения университетов штата Техас предоставить документы о контактах с Уханьским институтом вирусологии. Как сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal , речь, в частности, идет о контрактах с китайским экспертом Ши Чжэнли, которая занималась изучением летучих мышей.

По данным газеты, этот запрос "является частью более широкого расследования, касающегося возможного неполного раскрытия данных об иностранном финансировании объединения университетов штата Техас". В это объединение входит восемь университетов и шесть медицинских центров на территории Техаса.

Кроме того, по данным газеты The Wall Street Journal, Министерство образования США запросило документы, касающиеся "возможных связей с Коммунистической партией Китая и с двумя десятками университетов и компаний в Китае, включая телекоммуникационную компанию Huawei Technologies и подразделение нефтяной China National Petroleum Corp, а также с главным управляющим компании Zoom Video Communications Эриком Юаном.

Ранее американская телекомпания Fox News выступала с утверждением о том, что "нулевым пациентом" с коронавирусом якобы был некий сотрудник лаборатории в Ухане. В минувшую пятницу на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что США ведут расследование обстоятельств возникновения пандемии, устанавливают происхождение нового коронавируса, а госсекретарь США Майкл Помпео утверждал, что власти Китая пытались скрыть часть информации о распространении коронавируса и понесут за это ответственность.

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн в интервью американской телекомпании NBC заявил, что любые требования о выплате компенсаций, выдвигаемые Пекину в связи с коронавирусом, являются нелепыми и представляют собой "политический фарс".

Вспышка вызываемого новой коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли.