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Пандемия коронавируса нового типа
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Кабмин выделил почти 1,7 млрд рублей Управделами президента для борьбы с коронавирусом

Речь идет об организации оказания медпомощи лицам, обслуживание которых возложено на Управление делами президента России

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Правительство РФ выделило более 1,6 млрд рублей Управлению делами президента РФ на проведение мероприятий по предупреждению распространения коронавируса. Распоряжение опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

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"Выделить Управлению делами президента РФ из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 1 689 277,7 тыс. рублей на проведение мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе.

Уточняется, что мероприятия включают организацию оказания медпомощи лицам, обслуживание которых возложено на Управление делами президента РФ.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114 431 случай заражения, выздоровели 13 220 человек, умерли 1 169. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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