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Пандемия коронавируса нового типа

Зеленский заявил, что Украина приближается к пику эпидемии коронавируса

Президент Украины пообещал, что карантинные меры смягчат через 10 дней

КИЕВ, 1 мая. /ТАСС/. Украина приближается к пику эпидемии коронавируса, карантинные меры будут смягчены через 10 дней. Об этом в пятницу заявил украинский президент Владимир Зеленский в обращении к гражданам.

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"До начала смягчения карантина осталось 10 дней. Должны понимать, что наша страна постепенно приближается к пику ситуации", - сказал он и призвал украинцев соблюдать карантинные ограничения на майские праздники.

"Впереди майские выходные, впереди - решающий шторм. Но я верю, что мы выдержим и пройдем его вместе. Празднуйте дома. И не забывайте, что смягчение карантина запланировано с 11 мая", - отметил глава государства.

Он напомнил о "четком поэтапном плане, по которому все постепенно будет открываться". "И обязательно наступит этап, когда желаемые парки, кафе, кинотеатры и метро заработают. Но как быстро это произойдет, зависит только от вас", - сказал президент.

Глава государства также отметил, что власти планируют запустить антикризисную программу социальной защиты семей. "После согласования с бюджетным комитетом Верховной рады, которое, я уверен, обязательно произойдет, более 300 тыс. семей физических лиц - предпринимателей смогут получить такую помощь. Размер выплаты - около 2 тыс. гривен (около $74) , программа будет действовать на время карантина и один месяц после его отмены", - заявил Зеленский.

За минувшие сутки, по данным Минздрава, на Украине диагностировали коронавирус у 455 человек, общее число заболевших с начала эпидемии достигло 10 861. Карантин в стране был введен 17 марта.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичПандемия коронавируса нового типа
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