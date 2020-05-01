США выделили Украине $14,5 млн в виде гуманитарной помощи в связи с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов с начала пандемии коронавируса выделили Украине $14,5 млн в виде медицинской и гуманитарной помощи. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Госдепа.

"США по линии Госдепа и через Агентство США по международному развитию предоставляют помощь. <...> Украина: помощь на сумму $14,5 млн", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Эти средства призваны "улучшить возможности местных учреждений здравоохранения в оказании помощи больным и борьбе с дальнейшим распространением COVID-19". "[Они] также будут смягчать вторичные последствия [пандемии], такие как потеря средств к существованию и [нехватка] общественных услуг для уязвимых слоев населения, в том числе для затронутых конфликтом жителей на востоке Украины", - говорится в сообщении Госдепа.

Всего с начала вспышки коронавируса власти США выделили более $775 млн на "чрезвычайную медицинскую, гуманитарную, экономическую" помощь различным странам, международным и неправительственным организациям по всему миру. В частности, средства были выделены Белоруссии ($1,3 млн), Казахстану (более $1,6 млн), Киргизии (около $900 тыс.), Таджикистану (около $866 тыс.), Туркменистану (около $920 тыс.), Узбекистану (около $848 тыс.), Армении ($1,7 млн), Азербайджану (более $2,2 млн), Грузии ($1,7 млн), Молдавии ($1,2 млн).

Кроме того, США направили более $18 млн Афганистану, почти $30 млн Ираку, около $12 млн Ливии, более $30 млн в Сирию, свыше $1,7 млн Йемену, $800 тыс. Турции. Более $12,3 млн выделено "на гуманитарную помощь жителям Венесуэлы". Наибольшая сумма выделена Италии - $50 млн.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли.