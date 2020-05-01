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Пандемия коронавируса нового типа
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Глава ВОЗ заявил, что глобальный режим ЧС в связи с коронавирусом остается в силе

Тедрос Аданом Гебрейесус намерен созвать следующее заседание комитета через 90 дней "или раньше, если это будет необходимо"

ЖЕНЕВА, 1 мая. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оставила в силе режим глобальной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой коронавируса. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

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"Пандемия остается чрезвычайной ситуацией для общественного здравоохранения", - отметил он по итогам заседания комитета ВОЗ по ЧС, состоявшегося в режиме телеконференции 30 апреля.

По словам гендиректора, вывод о том, что пандемия по-прежнему представляет собой чрезвычайную ситуацию мирового уровня, был сделан на заседании комитета, состоящего из 18 экспертов и 13 консультантов, единогласно. "Мы ценим доверие, выраженное комитетом ВОЗ, в том, что касается продолжения ее лидирующей и координирующей роли в глобальном реагировании на заболевание COVID-19, в сотрудничестве со странами и партнерами", - сказал Тедрос Аданом Гебрейесус.

Среди рекомендаций, которые представил комитет - продолжение помощи уязвимым для пандемии государствам, создание механизма по аккумулированию опыта борьбы с коронавирусной инфекцией, продолжение работы по обеспечению справедливого доступа медицинского персонала к защитным средствам, координация усилий мирового экспертного сообщества в сфере эпидемиологии, вакцинации и лечения COVID-19.

Следующее заседание комитета глава ВОЗ намерен созвать через 90 дней, "или раньше, если это будет необходимо". Комитет по ЧС провел предыдущее заседание в Женеве 30 января. По его рекомендации Тедрос Аданом Гебрейесус объявил нынешнюю вспышку коронавируса международной чрезвычайной ситуацией. На первом подобном заседании 22-23 января комитет воздержался от такого шага.

"Мы согласились с рекомендацией комитета о том, что ВОЗ будет продолжать работу по выяснению животного происхождения коронавируса посредством миссий международного научного сотрудничества, во взаимодействии с Всемирной организацией охраны здоровья животных и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН", - отметил Тедрос Аданом Гебрейесус. По словам главы ВОЗ, необходимо "осуществить пакет всеобъемлющих мер, касающихся обнаружения, изолирования, тестирования и лечения всех случаев [заболевания], а также отслеживания всех контактов". В ВОЗ рассчитывают, что страны "последуют рекомендациям" комитета по ЧС.

Гендиректор заверил, что ВОЗ продолжит оказывать поддержку государствам не только в борьбе с пандемией, но и в "поддержании основных служб здравоохранения, включая вакцинацию, медицинскую помощь женщинам во время беременности и рождения ребенка, а также в лечении неинфекционных болезней".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией.


 

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