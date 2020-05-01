Власти Башкирии выплатят премию в размере 50 тыс. рублей учителям стобалльников по ЕГЭ

УФА, 1 мая. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров утвердил премию в размере 50 тыс. рублей для учителей, чьи ученики набрали 100 баллов по результатам единого государственного экзамена. Об этом говорится в тексте указа, опубликованного на сайте правительства республики.

"В целях повышения престижа учительской профессии, поощрения учителей общеобразовательных организаций Республики Башкортостан, подготовивших выпускников, набравших 100 баллов по результатам единого государственного экзамена, и стимулирования образовательной деятельности постановляю установить с 2020 ежегодную премию главы Республики Башкортостан учителям общеобразовательных организаций Республики Башкортостан, подготовившим учеников, набравших 100 баллов по результатам единого государственного экзамена, в размере 50 тыс. рублей", - говорится в документе.

Сумма премии не облагается налогом. В приложении к указу уточняется, что претендентами на получение премии являются учителя, подготовившие учеников в текущем году. "Размер премии главы Республики Башкортостан не зависит от количества выпускников, подготовленных учителем в текущем году, и устанавливается ему совокупно в сумме 50 тыс. рублей", - уточняется в приложении к документу.

Премия устанавливается для всех учителей, вне зависимости от того, получали ли они премии в предыдущие годы. Количество премий ежегодно определяет Министерство образования и науки республики по итогам ЕГЭ.

Также отмечается, что министерство может отказать в премии учителю, если он предоставил пакет документов после срока окончания их приема, документы представлены не в полном объеме, выявлены недостоверные данные в документах или премия уже выплачивалась педагогу в текущем году. Проект распоряжения о назначении премии готовится не позднее 1 октября. Средства перечисляются на лицевой счет учителя в течение 30 дней после подписания распоряжения. Выплата премии осуществляется из бюджета республики.