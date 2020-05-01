В Канаде запретили использование штурмового оружия

ОТТАВА, 1 мая. /ТАСС/. Использование, продажа, покупка, импорт и перевозка штурмовых винтовок и аналогичного им оружия запрещено с 1 мая на всей территории Канады. Об этом сообщил в пятницу премьер-министр страны Джастин Трюдо в ходе ежедневного телеобращения к нации.

"С этого момента нельзя больше продавать, покупать, перевозить, импортировать и использовать штурмовое оружие военного назначения в Канаде", - сказал он. Трюдо добавил, что для законных владельцев такого оружия будет объявлена двухлетняя амнистия и им будут выплачены "справедливые компенсации".

Всего под запрет попали 1,5 тыс. разновидностей штурмового оружия, в том числе популярные американские штурмовые винтовки AR-15 и M16. "Это оружие было создано с одной единственной целью: убивать как можно больше людей за короткий промежуток времени. Вам не нужна AR-15, чтобы убить оленя", - подчеркнул премьер-министр. На данный момент в Канаде на руках у населения находятся более 83,5 тыс. единиц штурмового оружия.

Ранее Трюдо заявил, что обещал своим избирателям еще во время избирательной кампании осенью 2019 года, что его правительство ужесточит канадские оружейные законы, но после стрельбы в Новой Шотландии премьер-министр заверил канадцев, что первые шаги в этом направлении будут сделаны уже в самое ближайшее время. Позже правительство намерено еще больше ужесточить закон о владении оружием, в частности разрешить муниципалитетам вводить запрет на использование пистолетов на своей территории.

В ночь на 19 апреля 51-летний Гэбриел Уортман, который работал зубным протезистом, открыл стрельбу по людям в нескольких городах провинции Новая Шотландия, убив 22 человека. Это происшествие стало самым массовым расстрелом людей в канадской истории после стрельбы в Политехническом институте Монреаля в 1989 году, когда погибли 14 человек.