В Италии за сутки из-за коронавируса умерли 269 человек

ТАСС, 1 мая. Число случаев заражения коронавирусом в Италии с начала пандемии достигло 207 428, умерших от вызываемого инфекцией заболевания - 28 236. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на Департамент гражданской защиты страны.

Суточный прирост новых случаев заражения составил 1 965. За последние сутки умерли 269 человек, что на 16 меньше, чем днем ранее.

Правительство Италии запланировало постепенное послабление карантина, действующего с 10 марта. Так, 4 мая планируется возобновить работу производственных предприятий и строительных площадок. Как пояснил премьер-министр Джузеппе Конте, это означает выход на работу более 4 млн человек.

Власти также заявили об открытии парков и садов, хотя за мэрами городов сохраняется право принять решение об ограничениях. Магазины и рестораны пока не открываются, возобновить их работу планируется 18 мая и 1 июня соответственно. Сохраняются и ограничения на передвижение людей - между областями оно по-прежнему запрещено, если не имеется весомой причины. Школы будут закрыты до конца учебного года.

Локальная вспышка коронавируса была зарегистрирована в Италии 21 февраля на севере страны.