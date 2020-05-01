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Пандемия коронавируса нового типа

Губернатор штата Нью-Йорк сообщил о снижении числа смертей больных COVID-19

При этом Эндрю Куомо отметил, что количество новых случаев заражения в штате остается на прежнем уровне - около 1 тыс. в день

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Количество летальных исходов заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом нового типа, продолжает сокращаться в американском штате Нью-Йорке. Об этом сообщил в пятницу губернатор штата Эндрю Куомо на пресс-конференции, трансляция которой велась в его Twitter.

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Куомо подтвердил смерть 289 человек с коронавирусом в четверг по сравнению с 306 в среду. "Это меньше, чем было, но все равно трагично и ужасно. Для меня это число сводит на нет все добрые новости", - отметил губернатор.

По его данным, количество новых случаев COVID-19 в штате остается на прежнем уровне - около тысячи в день. "Около тысячи новых случаев каждый день - это все равно очень высокий показатель распространения инфекции", - заявил Куомо. Он объявил, что все средние школы и колледжи в Нью-Йорке останутся закрытыми до завершения учебного года. В этом штате насчитывается 4,8 тыс. государственных школ, 1,8 тыс. частных школ и 89 колледжей, количество учащихся в них превышает 4,2 млн.

Медицинские работники штата отныне будут пользоваться услугами психиатров бесплатно. Как пояснил Куомо, соответствующее распоряжение будет отдано страховым компаниям.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 62 тыс. человек.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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