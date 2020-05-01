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Пандемия коронавируса нового типа

Пляжи Севастополя могут открыть в июне при условии соблюдения мер против COVID-19

По словам врио губернатора, речь о приеме туристов пока не идет

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 мая. /ТАСС/. Власти Севастополя рассмотрят возможность открыть для горожан пляжи после 1 июня, если в городе ситуация с коронавирусом будет стабильной, а на самих пляжах удастся обеспечить социальную дистанцию и другие меры. Об этом сообщил в пятницу в эфире "Севастопольского телевидения" врио губернатора Михаил Развожаев.

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"Что касается купального сезона - понятно, что это и большое привлечение туристов. Про 1 июня я вам пока не могу сказать, до конца мая мы будем в режиме повышенных самоограничений. А дальше будем смотреть, как будет складываться ситуация с пандемией. Может быть, для горожан в каком-то режиме при соблюдении дистанции мы будем открывать. Будем смотреть за ситуацией к 1 июня, как она будет складываться - такие решения будем принимать", - сказал Развожаев.

По его словам, при этом речь о приеме туристов пока не идет. Глава города отметил, что открытие пляжей - это "риск массового заражения", так как один инфицированный может заразить много людей.

По состоянию на 1 мая в Севастополе зарегистрировано 85 случаев коронавируса, 10 человек выписаны после выздоровления, один инфицированный умер.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114 431 случай заражения, выздоровели 13 220 человек, умерли 1 169. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСевастопольПандемия коронавируса нового типа
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