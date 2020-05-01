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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт: причиной ложноотрицательных тестов на COVID-19 может быть некачественный мазок

По словам президента АО "Медицина", при сомнениях в результатах анализа можно дополнительно сдать тест на антитела к коронавирусной инфекции

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Ложноотрицательные результаты исследований на коронавирус могут быть обусловлены не только плохими тестами, но и неправильным забором материала на анализ. Об этом сообщил в пятницу во время онлайн-встречи, организованной в пятницу Российским еврейским конгрессом (РЕК), академик, президент АО "Медицина", член бюро президиума РЕК Григорий Ройтберг.

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"Ложноотрицательные [результаты] - это не всегда плохие тесты. Я заведую кафедрой терапии и общей врачебной практики во втором меде [Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова в Москве], мы готовим врачей общей практики. У нас было на дистанционном занятии 60 человек, и я всех попросил показать, как они производят забор материала из носа и носоглотки. Больше половины неправильно забирали материал. То неприятное чувство, когда очень глубоко [вводят в нос инструмент для забора материала], они не проводили. Поэтому ложноотрицательный может быть из-за того, что неправильно забрали [материал]", - сказал Ройтберг.

По его словам, сами тесты на коронавирус достаточно хорошие и качественные. Он добавил, что при сомнениях в анализе на коронавирус можно дополнительно сдать тест на антитела к коронавирусной инфекции, которые с третьего дня начинают появляться у заболевших. "Анализ ситуации демонстрирует, что во многом ложноотрицательные результаты связаны с недостаточной преаналитикой, о чем говорит Григорий Ефимович. На аналитическом этапе мы редко видим ошибки", - добавил главный врач столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко.

28 апреля в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщили, что более 50 тыс. столичных медиков прошли экспресс-тестирование на наличие антител к коронавирусу. Там уточнили, что экспресс-тесты определяют наличие в крови иммуноглобулинов, которые показывают, болеет человек инфекцией сейчас (или болел раньше) и успел ли у него выработаться иммунитет. В качестве материала берется небольшое количество крови из пальца, сам тест занимает в среднем 20-30 минут.

По распоряжению мэра столицы Сергея Собянина такое тестирование пройдут все медицинские сотрудники, работающие в учреждениях города. 30 апреля Собянин сообщил, что бесплатные экспресс-тесты на наличие антител к коронавирусу могут стать массово доступными в поликлиниках Москвы в течение одной-двух недель.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114 431 случай заражения, выздоровели 13 220 человек, умерли 1 169. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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