В России ввели штрафы за нарушение антитеррористической защищенности религиозных объектов

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Административная ответственность за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций, согласно федеральному закону 16 декабря 2019 года, вводится в России с 1 мая. Представители российских конфессий рассказали ТАСС о том, как подготовились к вступлению этого закона в силу.

По закону нарушение требований антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций, если оно не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет за собой наложение административного штрафа. Для граждан это штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических - от 50 тыс. до 100 тыс рублей. При этом межведомственные комиссии, которые будут оценивать антитеррористическую безопасность культовых зданий и сооружений, будут возглавлять руководители религиозных организаций. В зависимости от прогнозируемого количества пострадавших в результате совершения террористического акта, объектам присваиваются категории - от III (от 50 до 500 человек) до I (свыше 1 тыс. человек).

Русская православная церковь

Руководитель Правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) сообщила ТАСС, что подготовительную работу для оценки безопасности храмов Русской православной церкви удалось провести до введения мер по предотвращению распространения пандемии коронавируса. "Если говорить о Москве, то до принятия ограничительных мер мы сумели сформировать комиссии по проведению осмотра объектов, успели составить перечень объектов, которые подлежат осмотру и паспортизации, успели провести несколько совещаний в Департаменте национальной политики по этому вопросу с участием представителей департамента, префектур, викариев города Москвы", - рассказала она.

По словам игуменьи Ксении, до введения карантина была согласована и типовая форма акта осмотра объекта. "К сожалению, были установлены ограничительные меры, и комиссии не смогли приступить к работе, потому что осмотр в условиях карантина весьма затруднителен, он должен проводиться комиссионно, при участии представителей государственных органов, таких как МЧС, Росгвардия, представителей управ. Соответственно, мы решили комиссионные осмотры уже после ограничительных мер провести", - добавила она.

По мнению руководителя правового управления, в регионах отмечаются перегибы со стороны государственных органов, "которые в некоторых епархиях стремятся провести осмотр самостоятельно, без участия представителей епархий и приходов, пытаются заполнить паспорта безопасности без участия религиозной организации и без проведения осмотра".

Игуменья сообщила, что РПЦ до введения карантина централизованно начала собирать информацию о том, как проходит процесс паспортизации объектов. "Ситуация с новой коронавирусной инфекцией притормозила мероприятия по антитеррористической обеспеченности и защищенности наших объектов, прежде всего потому, что одним из главных пунктов дорожной карты является комиссионный осмотр объектов, а в условиях карантина он затруднен".

РПЦ, по ее словам, надеется, что в этот непростой период штрафы не будут применяться, "особенно <…> потому, что для того, чтобы оштрафовать, надо выехать на объекты и удостовериться в достоверности сведений, указанных в паспорте безопасности, это сейчас затруднительно".

Безопасность мечетей

Заместитель председателя и управляющий делами Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Рафик Фаттахетдинов рассказал ТАСС, что ситуация с оформлением паспортов безопасности мусульманских религиозных объектов в России неоднородна.

"О том, что для небольших приходов выполнение всех требований очень сложно и затратно, говорили представители религиозных организаций разных конфессий. Там, где такими возможностями располагают, например, в соборных мечетях областных центров, паспорта оформлены, требования безопасности - наличие противопожарной и охранной сигнализации и системы видеофиксации, аварийных выходов, организация охраны со стороны лицензированного ЧОПа - соблюдаются. Но для глубинки весь комплекс мер - а на его выполнение может потребоваться до нескольких сотен миллионов рублей - это непосильная ноша", - сказал он.

Общины, которые ввиду стесненности в средствах отложили выполнение требований на последние месяцы перед вступлением в силу поправок, по его словам, не успели этого сделать из-за начавшейся пандемии, а по ряду критериев условия для них оказались невыполнимы. "Например, храмы должны быть огорожены забором по периметру. Все мы знаем, например, что для Исторической и Мемориальной мечетей Москвы это условие невыполнимо. Существуют исторические мечети, мечети, построенные в 90-е годы, архитектурная конструкция которых не имеет, к примеру, аварийных выходов", - добавил он.

Паспорта безопасности, по словам управляющего делами ДУМ РФ, уже оформлены у Мемориальной мечети Москвы и Московского исламского института, в Соборной и Исторической мечетях Москвы процедура категорирования объектов, которая выполняется по заявке религиозных организаций в органы местного самоуправления, состоится в ближайшие дни. "Как только процедура категорирования будет пройдена, в кратчайшие сроки мы оформим паспорта безопасности, т.к. базовые требования закона в этих мечетях выполнены. То же самое касается и Культурного центра "Дар", - добавил Фаттахетдинов.

Он отметил, что мечети и их прихожане заинтересованы в обеспечении общественного порядка и защите верующих от злоумышленников. "С московскими властями в этой части мы сотрудничаем очень эффективно, мэрия помогает в вопросах безопасности. Выражаю надежду, что власти различных уровней всех остальных субъектов федерации также проявят чуткость и ответственное отношение в этих вопросах, особенно в период пандемии", - заключил зампред ДУМ РФ.

Мнение еврейской общины

Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер полагает, что дать религиозным организациям выбор в определении стоимости страхования объектов разного уровня защищенности было бы наиболее разумным подходом.

"На прошлой неделе я договорился с руководителями еврейских общин - с раввином Лазаром (Берл Лазар - главный раввин России - прим. ТАСС), раввином Бородой (президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) - прим. ТАСС), раввином Гольдшмидтом (главный раввин Москвы, президент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт - прим. ТАСС), что мы будем готовиться и постараемся застраховать наши объекты религиозные, в первую очередь синагоги. Мы сейчас работаем со страховыми брокерами, собираем деньги профинансировать это и застраховать", - сказал он.

По мнению Каннера, "в этой ситуации объекты, которые будут охраняться и где будет видеонаблюдение, по ним страховые платежи будут ниже, чем по тем объектам, которые брошены и не охраняются". "Мы сейчас обсуждаем это со страховыми брокерами, это цивилизованный подход", - добавил президент РЕК, отметив, что введение штрафов может создать проблемы для небольших общин.

Католики и протестанты

Канцлер курии католической Архиепархии Божией Матери с центром в Москве священник Игорь Ковалевский заверил ТАСС, что католические приходы готовы к исполнению требований по антитеррористической защищенности. "Если уполномоченные органы на местах выходят с инициативой, то мы делаем и согласовываем соответствующие паспорта и предпринимаем меры по антитеррористической защищенности культовых объектов с учетом требований закона", - сказал он.

В Евангелическо-лютеранской церкви России (ЕЛЦР), отметил глава ее администрации пастор Виктор Вебер, приходы получили из местных администраций письма о создании комиссий по обследованию и категорированию объектов, во главе которых должны быть лидеры религиозных организаций. "Какие-то приходы готовы, в каких-то идет процесс, созданы комиссии <…> В эти комиссии входят те ведомства по законодательству, которые и входили. Что касается Москвы, то процесс идет с тем, чтобы определить категории, осмотр помещений, необходимые меры и так далее, но и до этого уже приняты меры: видеонаблюдение, охрана", - рассказал он ТАСС.

По словам Вебера, принятые против пандемии меры внесли коррективы в этот процесс. "Конечно, не все смогли участвовать, <…> поэтому процесс притормозился", - добавил пастор.

Паспорта антитеррористической защищенности объектов уже получили крупные церкви Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ), рассказал ТАСС пресс-секретарь организации Антон Кругликов. По его словам, при приведении церквей к соответствию с правилами антитеррористической безопасности могут возникать проблемы юридического характера. "Если мы говорим про Москву, то префектура говорит: ну, если вы уже оформили паспорт объекта, то второй раз оформлять не надо. Правда уже были казусы, когда приходила Росгвардия и говорила: нет, это уже другое постановление, оформлять надо", - рассказал он ТАСС.

При этом зачастую, добавил он, сложно бывает установить состав комиссии. "Возглавляет ее глава религиозной организации, он управленческими вещами, как правило, не занимается. <…> Если раньше ситуация была такая, что паспорт антитеррористической защищенности объекта ложился, если по Москве говорить, на префектуру, то сейчас, поскольку возглавляет комиссию глава религиозной организации - он должен всех собрать, <…> а это не так просто", - отметил представитель РОСХВЕ.