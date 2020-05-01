ВОЗ сообщила, что многие ученые подтверждают естественное происхождение коронавируса

ЖЕНЕВА, 1 мая. /ТАСС/. Коронавирус имеет естественное происхождение, и это подтверждают многие ученые со всего мира. Об этом заявил в пятницу на брифинге для журналистов директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Что касается происхождения вируса в Ухане. Мы получаем информацию от многих ученых, и все говорят одно и то же: у вируса естественное происхождение, - отметил он. - Важно понять, кто является реальным природным носителем, "хозяином" этого вируса".

"Мы сейчас лучше понимаем ситуацию и продолжаем заниматься этим, - подчеркнул Райан. - Это важно, для того чтобы принять профилактические меры. Это сможет предотвратить аналогичную ситуацию в будущем".

Коронавирус в охваченных конфликтами странах

Райан заявил, что ВОЗ крайне обеспокоена увеличивающимся числом случаев заражения коронавирусом в странах, охваченных конфликтами.

"Мы обеспокоены ситуацией в странах, охваченных конфликтами, с большим числом незащищенных слоев населения, беженцев или внутренних переселенцев, - отметил он. - В последние недели мы наблюдаем вызывающее тревогу увеличение числа случаев в Гаити, Сомали, Судане, Южном Судане, Йемене, Сирии, Афганистане, Сьерра-Леоне, ЦАР, на севере Нигерии. Мы обеспокоены тем, как заболевание может сказаться на местных сообществах, которые уже и так испытывают сложности. Это большая проблема для гуманитарного сообщества".

"Мы работаем с коллегами, чтобы обеспечить доступ ко всем слоям населения, чтобы следить за ситуацией и принимать необходимые меры, - подчеркнул Райан. - Мы должны помнить, что эти люди и так уже серьезно пострадали. Мы должны найти решения, способствовать деэскалации конфликтов, чтобы оказать оперативную помощь таким странам. Мы не хотим, чтобы заболевание распространялось бесконтрольно, особенно в таких регионах".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией.