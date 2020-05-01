{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

ВОЗ сообщила, что многие ученые подтверждают естественное происхождение коронавируса

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан отметил, что важно понять, кто является реальным природным носителем этого вируса

ЖЕНЕВА, 1 мая. /ТАСС/. Коронавирус имеет естественное происхождение, и это подтверждают многие ученые со всего мира. Об этом заявил в пятницу на брифинге для журналистов директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Что касается происхождения вируса в Ухане. Мы получаем информацию от многих ученых, и все говорят одно и то же: у вируса естественное происхождение, - отметил он. - Важно понять, кто является реальным природным носителем, "хозяином" этого вируса".

"Мы сейчас лучше понимаем ситуацию и продолжаем заниматься этим, - подчеркнул Райан. - Это важно, для того чтобы принять профилактические меры. Это сможет предотвратить аналогичную ситуацию в будущем".

Коронавирус в охваченных конфликтами странах

Райан заявил, что ВОЗ крайне обеспокоена увеличивающимся числом случаев заражения коронавирусом в странах, охваченных конфликтами.

"Мы обеспокоены ситуацией в странах, охваченных конфликтами, с большим числом незащищенных слоев населения, беженцев или внутренних переселенцев, - отметил он. - В последние недели мы наблюдаем вызывающее тревогу увеличение числа случаев в Гаити, Сомали, Судане, Южном Судане, Йемене, Сирии, Афганистане, Сьерра-Леоне, ЦАР, на севере Нигерии. Мы обеспокоены тем, как заболевание может сказаться на местных сообществах, которые уже и так испытывают сложности. Это большая проблема для гуманитарного сообщества".

"Мы работаем с коллегами, чтобы обеспечить доступ ко всем слоям населения, чтобы следить за ситуацией и принимать необходимые меры, - подчеркнул Райан. - Мы должны помнить, что эти люди и так уже серьезно пострадали. Мы должны найти решения, способствовать деэскалации конфликтов, чтобы оказать оперативную помощь таким странам. Мы не хотим, чтобы заболевание распространялось бесконтрольно, особенно в таких регионах".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Состояние мужчины и ребенка, отравившихся угарным газом под Саратовом, среднее
В результате происшествия одна женщина погибла
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС