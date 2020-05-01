ВОЗ обеспокоена снижением инвестиций в разработку антибиотиков в мире

ЖЕНЕВА, 1 мая. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил обеспокоенность снижением инвестиций в разработку противомикробных препаратов в мире. Выступая в пятницу на брифинге в Женеве, он обратил внимание на слабую эффективность новых антибиотиков.

"Инвестиции в разработку антибиотиков продолжают снижаться. Некоторые небольшие компании, работающие в этой сфере, обанкротились в 2019 году из-за ограниченной прибыли, которую дают новые антибиотики", - сказал он. "Очень мало новых антибиотиков находятся в разработке. Большинство из них имеют мало преимуществ по сравнению с существующими лечебными средствами, и лишь немногие нацелены на борьбу с особо резистентными бактериями", - отметил глава ВОЗ.

Он обратил внимание на растущую устойчивость болезнетворных бактерий к лекарствам, назвав ее "одной из проблем нашего времени, требующих срочного решения". Такая устойчивость "грозит подорвать столетие прогресса в медицине" и оставить человечество беззащитным "перед инфекциями, которые раньше поддавались лечению".

Как сообщил Тедрос Аданом Гебрейесус, в создании новых эффективных антибактериальных средств ВОЗ будет сотрудничать с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). В частности, речь идет о разработке антибиотиков против "приоритетных патогенов". Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано ВОЗ и ЕИБ в пятницу.