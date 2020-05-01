Опрос: рейтинг доверия французов к Макрону снизился на восемь процентных пунктов за месяц

ПАРИЖ, 1 мая. /ТАСС/. Уровень доверия французов к президенту страны Эмманюэлю Макрону понизился за месяц на восемь процентных пункта (п. п) до уровня в 43%. Об этом свидетельствуют результаты опубликованного в пятницу опроса общественного мнения. Он был проведен совместно службами Harris Interactive и Epoka по заказу новостного телеканала LCI.

В исследовании особо отмечается, что сильное снижение произошло после того, как в марте, напротив, был отмечен мощный рост популярности Макрона на 13 п. п. после ряда выступлений президента на тему борьбы страны с коронавирусом. Нынешний уровень, однако, остается пока выше самого низкого показателя, зафиксированного в отношении Макрона в декабре 2018 года (31%). Тогда спад популярности был связан с ситуацией, сложившейся в результате протестов "желтых жилетов".

Теперь падение доверия к президенту отмечено во всех возрастных группах. Наиболее сильным оно является у представителей населения старше 65 лет - минус 12 п. п.

Премьер впереди

Доверие к премьер-министру страны Эдуару Филиппу оказалось несколько выше, чем к президенту. Оно находится на отметке в 46%, что представляет собой снижение на 2 п. п.

Премьер выступил в минувший вторник в Национальном собрании с подробным изложением плана постепенного выхода страны из режима карантина, что вызвало сильный отклик в стране. Большее доверие Филиппу, чем Макрону, оказывают женщины и люди в возрасте начиная с 50 лет, а также те, кто поддерживает крайне правую партию "Национальное объединение".

В целом, как показал опрос, доверие населения к правительству снизилось за месяц с уровня в 35% до 31%. Наиболее популярными оказались глава МИД Жан-Ив Ле Дриан (уровень доверия в 46%, или снижение на 3 п. п.), министр здравоохранения Оливье Веран (44%, минус 4 п. п), министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр (41%, минус 4 п. п.). Примечательно, что Веран и Ле Мэр выступают в СМИ с интервью и на брифингах в своих ведомствах практически каждый день.

Опрос был проведен 24-30 апреля через интернет на основе репрезентативной выборки в 947 человек в возрастной группе начиная с 18 лет. Вероятная погрешность составляет 1,4-3,1 пункта.