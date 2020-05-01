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Пандемия коронавируса нового типа
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В армии и военных учебных заведениях РФ выявили около 2,8 тыс. заразившихся коронавирусом

В Минобороны подчеркнули, что с 30 апреля в довузовских учебных заведениях ведомства учебный год завершен и воспитанники направлены на каникулы

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Около 2,8 тыс. заразившихся коронавирусом выявлено в Вооруженных силах и военных учебных заведениях РФ с марта по 1 мая, говорится в бюллетене Минобороны России, опубликованном в пятницу.

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"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных Силах РФ в период с марта по 1 мая установлено 1099 военнослужащих с положительными результатами", - сказали в Минобороны.

По данным ведомства также выявлен коронавирус у 209 преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений, в высших учебных заведениях выявлено 1174 случая и 313 случаев среди гражданского персонала.

В военном ведомстве подчеркнули, что с 30 апреля в довузовских учебных заведениях Минобороны России учебный год завершен и воспитанники направлены на каникулы.

"Благодаря принятым Минобороны России предупредительно-профилактическим и карантинным мерам, в 27 из 31 довузовских учебных заведений, где обучается более 14,5 тыс. человек, заболеваний не было", - сообщили в Минобороны. По информации ведомства, случаи заражения коронавирусом были выявлены только в четырех довузовских учебных заведениях.

В Минобороны также сообщили, что все заболевшие получают необходимую помощь, выздоровели более 150 человек.

Как рассказали в военном ведомстве трое военнослужащих находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких, в состоянии средней тяжести 12 человек. У остальных военных заболевание проходит без симптомов.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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