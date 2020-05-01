Число умерших после заражения коронавирусом во Франции достигло 24594

ПАРИЖ, 1 мая. /ТАСС/. Количество жертв коронавируса во Франции достигло по положению на вечер пятницы 24594 человек. Об этом сообщил на брифинге в Министерстве здравоохранения генеральный директор главного управления здравоохранения страны Жером Саломон.

"Число погибших от COVID-19 составило в стране 24594 человек. При этом оно увеличилось за сутки на 218 человек", - сказал медик. По его словам, в больницах умерли за время эпидемии 15369 человек, а в домах престарелых - 9225 постояльцев.

Число больных, помещенных в реанимацию, составляет на настоящее время 3878 человек. "При этом оно впервые оказалось во Франции ниже отметки в 4 тыс. человек", - подчеркнул Саломон. За минувшие сутки при этом в реанимации освободилась 141 койка.

Всего госпитализированы по положению на пятницу 25877 человек. За сутки поступило 668 новых больных. Число освободившихся в медицинских учреждениях коек, отведенных для больных COVID-19, составило 396. За время эпидемии больницы покинули, выздоровев, 50200 человек.

Число подтвержденных случаев заражения составило во Франции за время эпидемии, по данным медицинского агентства Sante publique France, составило 130185, сообщил Саломон.