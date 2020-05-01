Посольство РФ в Казахстане помогло вернуться на родину 43 россиянам

НУР-СУЛТАН, 1 мая. /ТАСС/. Посольство России в Казахстане оказало содействие в возвращении на родину 43 российских граждан. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба дипломатического представительства.

"1 мая сотрудники посольства России в Казахстане оказали содействие в возвращении 43 российских граждан из Казахстана в Россию рейсами казахстанской авиакомпании Scat по маршрутам Шымкент - Нур-Султан - Москва, Алматы - Москва", - говорится в сообщении.

Посольство также выразило глубокую благодарность государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, МИД Казахстана, посольству республики в России и авиакомпании Scat за предоставленную россиянам возможность вернуться домой.

15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в республике режима чрезвычайного положения до 15 апреля в связи с распространением коронавируса. Дополнительно было принято решение с 19 марта ввести режим карантина в Нур-Султане и Алма-Ате. Позже глава государства поручил усилить карантинные меры во всех регионах страны. 29 апреля он подписал указ о продлении действия режима ЧП до 11 мая.

К настоящему времени в Казахстане подтверждено 3 597 случаев инфицирования коронавирусом, 922 человека выздоровели, 25 умерли.