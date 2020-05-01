{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Посольство РФ в Казахстане помогло вернуться на родину 43 россиянам

Они вылетели рейсами казахстанской авиакомпании Scat по маршрутам Шымкент - Нур-Султан - Москва и Алматы - Москва

НУР-СУЛТАН, 1 мая. /ТАСС/. Посольство России в Казахстане оказало содействие в возвращении на родину 43 российских граждан. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба дипломатического представительства.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"1 мая сотрудники посольства России в Казахстане оказали содействие в возвращении 43 российских граждан из Казахстана в Россию рейсами казахстанской авиакомпании Scat по маршрутам Шымкент - Нур-Султан - Москва, Алматы - Москва", - говорится в сообщении.

Посольство также выразило глубокую благодарность государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, МИД Казахстана, посольству республики в России и авиакомпании Scat за предоставленную россиянам возможность вернуться домой.

15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в республике режима чрезвычайного положения до 15 апреля в связи с распространением коронавируса. Дополнительно было принято решение с 19 марта ввести режим карантина в Нур-Султане и Алма-Ате. Позже глава государства поручил усилить карантинные меры во всех регионах страны. 29 апреля он подписал указ о продлении действия режима ЧП до 11 мая.

К настоящему времени в Казахстане подтверждено 3 597 случаев инфицирования коронавирусом, 922 человека выздоровели, 25 умерли.

Теги
КазахстанРоссияПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Посольство России в Италии запустило онлайн-выставку, посвященную 75-летию Победы
В диппредставительстве рассказали, что планировали открыть ее к памятной дате в Риме, но выставку пришлось перевести в цифровой формат из-за ситуации вокруг пандемии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС