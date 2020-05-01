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Пандемия коронавируса нового типа
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Владимир Якушев госпитализирован с коронавирусом

И.о. министра строительства и ЖКХ России назначен замглавы министерства Никита Стасишин
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев Михаил Климентьев/ТАСС
Описание
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев
© Михаил Климентьев/ТАСС

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Глава Минстроя Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков заразились коронавирусом, сообщила в пятницу пресс-служба Минстроя.

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"Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи", - привела пресс-служба слова Якушева.

И.о. министра строительства и ЖКХ России назначен замглавы министерства Никита Стасишин. В пресс-службе добавили, что диагнозы у Якушева и у Волкова подтверждены результатом компьютерной томографии.

Якушев был назначен министром строительства и ЖКХ в мае 2018 года. На этом посту он сменил Михаила Меня, возглавлявшего ведомство с момента его основания в 2013 году.

В четверг глава кабинета министров Михаил Мишустин сообщил о полученном положительном тесте на коронавирус.

Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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