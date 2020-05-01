ООН призвала собрать $69 млн для борьбы с коронавирусом на Украине

ООН, 1 мая. /ТАСС/. ООН потребуется $69 млн для оказания помощи Украине в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщил в пятницу на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"ООН и наши гуманитарные партнеры доставляют защитную одежду и тесты в страну, включая в затронутый конфликтом район", - сказал он.

"План по борьбе с коронавирусом на Украине рассчитан на $69 млн, которые необходимо собрать для оказания помощи более 2 млн человек до конца года", - информировал он.

В то же время Дюжаррик отметил, что доступ для гуманитарных конвоев "остается ограниченным". "Мы призываем к свободному доступу к зонам конфликта", - добавил он.

Карантин из-за коронавируса правительство Украины ввело 17 марта. С этого момента были закрыты все магазины, кроме продуктовых, аптек и АЗС. Позднее правительство разрешило работу зоомагазинов, химчисток и ряда других объектов. С 1 мая разрешена деятельность продовольственных рынков. Первый случай заражения коронавирусом на Украине был зафиксирован 3 марта. По состоянию на 1 мая в стране 10 861 заразившийся.