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Пандемия коронавируса нового типа

ООН призвала собрать $69 млн для борьбы с коронавирусом на Украине

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик при этом отметил, что доступ для гуманитарных конвоев "остается ограниченным"

ООН, 1 мая. /ТАСС/. ООН потребуется $69 млн для оказания помощи Украине в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщил в пятницу на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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"ООН и наши гуманитарные партнеры доставляют защитную одежду и тесты в страну, включая в затронутый конфликтом район", - сказал он.

"План по борьбе с коронавирусом на Украине рассчитан на $69 млн, которые необходимо собрать для оказания помощи более 2 млн человек до конца года", - информировал он.

В то же время Дюжаррик отметил, что доступ для гуманитарных конвоев "остается ограниченным". "Мы призываем к свободному доступу к зонам конфликта", - добавил он.

Карантин из-за коронавируса правительство Украины ввело 17 марта. С этого момента были закрыты все магазины, кроме продуктовых, аптек и АЗС. Позднее правительство разрешило работу зоомагазинов, химчисток и ряда других объектов. С 1 мая разрешена деятельность продовольственных рынков. Первый случай заражения коронавирусом на Украине был зафиксирован 3 марта. По состоянию на 1 мая в стране 10 861 заразившийся.

Теги
УкраинаПандемия коронавируса нового типа
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