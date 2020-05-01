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Пандемия коронавируса нового типа

Дочь пенсионера из Москвы, которого бросили с коронавирусом у подъезда, пожалуется в СК

По словам юриста, представляющего интересы дочери заболевшего, врачи увезли инфицированного пожилого мужчину из больницы домой и в бессознательном состоянии оставили его у дверей подъезда

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Родственники столичного пенсионера Евгения Печурина, которого, по их словам, врачи бросили с температурой и подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" у подъезда дома, подготовили жалобу в ГСУ СК по Москве и Департамент здравоохранения столицы. Об этом ТАСС сообщил юрист организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников, который представляет интересы дочери пожилого мужчины Елены.

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"В начале апреля 75-летнего Печурина госпитализировали с сердечным приступом в 13-ю горбольницу. Через неделю его выписали, но вскоре опять госпитализировали в 36-ю больницу. Там пенсионер заразился коронавирусом, у него поднялась температура", - рассказал Прянишников.

По его словам, врачи решили отправить пожилого мужчину домой. "Они довезли его в бессознательном состоянии до подъезда и положили у дверей. Увидев это, соседи вызвали полицию и скорую помощь, которая отвезла мужчину в 15-ю больницу", - отметил юрист.

Как рассказал Прянишников, дочь пенсионера подготовила жалобы в разные ведомства. "Вместе с моей доверительницей мы подготовили жалобу в Департамент здравоохранения, и, конечно, в ГСУ СК по Москве. Мы считаем, что именно там следователи смогут разобраться в этой истории и дать правильную правовую оценку действиям сотрудников 13-й больницы", - заключил Прянишников.

Комментариями следствия и департамента здравоохранения ТАСС пока не располагает.

В новость внесены изменения (23:59 мск) - уточняется статус 36-й больницы.

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