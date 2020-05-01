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Пандемия коронавируса нового типа

Parisien: во Франции 106-летняя женщина излечилась от коронавируса

Элен Лефевр проживает в доме престарелых в департаменте Ивелин

ПАРИЖ, 1 мая. /ТАСС/. Француженка Элен Лефевр, которой летом прошлого года исполнилось 106 лет, сумела выздороветь от заболевания, вызываемого коронавирусом. Об этом сообщила в пятницу газета Le Parisien.

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То, что она была инфицирована коронавирусом, врачи дома престарелых, расположенного в департаменте Ивелин (к юго-западу от Парижа) констатировали 15 апреля на основе проведенного теста. У женщины была высокая температура и отмечалась сильная слабость.

Элен проживает в доме престарелых, в котором находится две сотни постояльцев, а численность обслуживающего персонала составляет 160 человек. Родственников женщина не имеет. Как сообщили газете хорошо знающие ее люди, Элен находится в здравом уме и отличается хорошей памятью.

Лефевр родилась за несколько дней до начала Первой мировой войны. Ей было пять лет, когда в мире разразилась пандемия гриппа-испанки, от которой погибло в мире, по различным оценкам, от 20 до 50 млн человек. Во время Второй мировой войны она вместе с ее матерью пешком покинула оккупированную зону Франции.

Теги
ФранцияПандемия коронавируса нового типа
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