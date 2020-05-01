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Пандемия коронавируса нового типа

В США коронавирус диагностировали у почти 5 тыс. работников мясокомбинатов

Эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний объясняют такое положение тем, что в силу специфики производства работникам мясокомбинатов сложно соблюдать безопасную дистанцию и другие рекомендации врачей

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Порядка 5 тыс. сотрудников 115 мясокомбинатов и птицекомбинатов США заражены коронавирусом, 20 из них умерли. Об этом говорится в докладе, опубликованном в пятницу на сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

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В основу доклада заложены данные, собранные 9-27 апреля этого года в 19 штатах страны. На этих предприятиях работают около 500 тыс. человек. "У 4 913 рабочих (3%) диагностирован коронавирус, доложено о 20 смертях", - уточнили ЦКПЗ.

Эксперты центров объясняют такое положение тем, что в силу специфики производства работникам мясокомбинатов сложно соблюдать безопасную дистанцию в два метра друг от друга и иные рекомендации врачей.

В США временно закрыты более 10 мясокомбинатов, у работников которых был выявлен коронавирус. В их число вошли предприятия компании Tyson Foods в штатах Айова и Небраска, Smithfield Foods в Южной Дакоте и Иллинойсе и ряд других.

Президент США Дональд Трамп 28 апреля подписал указ об обеспечении продовольственной безопасности, направленный на содействие работе предприятий мясной промышленности. Основой для указа послужил закон о производстве продукции военного назначения времен Корейской войны (1950-1953). Трамп фактически обязал мясоперерабатывающие предприятия продолжать работу в условиях пандемии.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,091 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 64 203 человека. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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