Актриса Татьяна Васильева попала в больницу

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из московских клиник. Об этом она сообщила в пятницу ТАСС.

"Самочувствие так себе. Я в больнице, жду врача", - сказала она. При этом она не уточнила, с какими жалобами обратилась в больницу и будет ли госпитализирована.

Ранее СМИ информировали, что актриса вызвала скорую помощь в связи с высокой температурой и кашлем.

Васильева родилась в 1947 году. Она известна по таким фильмам, как "Здравствуйте, я ваша тетя", "Самая обаятельная и привлекательная", "Увидеть Париж и умереть", а также по сериалу "Закрытая школа". Состояла в труппе Московского академического театра сатиры, Театра имени Маяковского и театра "Школа современной пьесы".