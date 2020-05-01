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Актриса Татьяна Васильева попала в больницу

При этом она не уточнила, с какими жалобами обратилась в больницу и будет ли госпитализирована
Татьяна Васильева Михаил Фомичев/ТАСС
Описание
Татьяна Васильева
© Михаил Фомичев/ТАСС

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из московских клиник. Об этом она сообщила в пятницу ТАСС.

"Самочувствие так себе. Я в больнице, жду врача", - сказала она. При этом она не уточнила, с какими жалобами обратилась в больницу и будет ли госпитализирована.

Ранее СМИ информировали, что актриса вызвала скорую помощь в связи с высокой температурой и кашлем.

Васильева родилась в 1947 году. Она известна по таким фильмам, как "Здравствуйте, я ваша тетя", "Самая обаятельная и привлекательная", "Увидеть Париж и умереть", а также по сериалу "Закрытая школа". Состояла в труппе Московского академического театра сатиры, Театра имени Маяковского и театра "Школа современной пьесы".

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