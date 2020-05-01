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Пандемия коронавируса нового типа

Власти США одобрили Remdesivir для лечения заразившихся коронавирусом

По словам президента США Дональда Трампа, "это очень многообещающая ситуация"

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, что Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) при министерстве здравоохранения и социальных служб одобрило препарат Remdesivir для лечения заразившихся коронавирусной инфекцией.

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"Я рад сообщить, что компания Gilead Sciences получила разрешение от Управления. <...> Это важное средство для лечения госпитализированных с коронавирусной инфекцией пациентов", - цитирует заявление Трампа пресс-пул Белого дома. По словам президента, "это очень многообещающая ситуация".

Противовирусный препарат Remdesivir был разработан в США биофармацевтической компанией Gilead Sciences.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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