Власти США одобрили Remdesivir для лечения заразившихся коронавирусом

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, что Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) при министерстве здравоохранения и социальных служб одобрило препарат Remdesivir для лечения заразившихся коронавирусной инфекцией.

"Я рад сообщить, что компания Gilead Sciences получила разрешение от Управления. <...> Это важное средство для лечения госпитализированных с коронавирусной инфекцией пациентов", - цитирует заявление Трампа пресс-пул Белого дома. По словам президента, "это очень многообещающая ситуация".

Противовирусный препарат Remdesivir был разработан в США биофармацевтической компанией Gilead Sciences.