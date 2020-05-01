Число зараженных коронавирусом на стройплощадке под Мурманском увеличилось на 131 человека

ТАСС, 1 мая. Медики выявили за сутки 131 новый случай заражения коронавирусом в очаге под Мурманском, в поселке Белокаменка. Здесь компанией "Велесстрой" возводится центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Подрядные организации "Новатэка", в том числе компания "Велесстрой", возводят в Белокаменке под Мурманском Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, всего в строительстве занято около 11 тыс. рабочих, из них 4,6 тыс. - рабочие "Велесстроя". Большинство зараженных коронавирусом в регионе зарегистрированы на этом объекте.

"По состоянию на 23:30 1 мая в Мурманской области выявлено 143 новых случая заболевания COVID-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 1 456. [Из них] 1 210 на стройплощадке в Белокаменке (плюс 131)", - отмечается в сообщении.

По данным оперативного штаба региона, на данный момент 116 пациентов выздоровели и выписаны из больницы, 1 336 человек проходят лечение. Кроме того, в Мурманской области зафиксированы 4 летальных исхода.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114 431 случай заражения, выздоровели 13 220 человек, умерли 1 169. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.